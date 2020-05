So wollen Hannovers Gastronomen am Montag öffnen

Hannover

Darauf haben sie lange gewartet: Am kommenden Montag dürfen Restaurants, Gaststätten und Cafés in Niedersachsen wieder öffnen – unter strengen Auflagen. Die Wirte müssen sich einiges einfallen lassen, um die Corona-Regeln einzuhalten.

Frederick Schäfer vom „Rodizio Baumhaus“ in Langenhagen ist glücklich, bald wieder Gäste empfangen zu dürfen. „Ich mache mir schon seit Sonntag über ein Hygienekonzept Gedanken.“ Das Problem: Die Auflagen, welche die Wirte erfüllen müssen, sind noch nicht näher ausgeführt. „Ein paar mehr Informationen würden helfen“, sagt er. Bekannt ist, dass die Anzahl der Plätze um die Hälfte reduziert werden soll. „Doch was bedeutet das genau? Wie viele Menschen dürfen maximal an einem Tisch sitzen?“, fragt sich Schäfer.

Anzeige

Lieferanten von Öffnungen überrascht

Genaue Angaben nannte der Krisenstab der Landesregierung auch am Dienstag noch nicht. Nur so viel: Es solle auch möglich sein, mit Menschen zu essen, die nicht im eigenen Hausstand leben, sagt die stellvertretende Vorsitzende Claudia Schröder.

Weitere NP+ Artikel

Bisher bietet das Rodizio Baumhaus vor allem Büffets an. Das wird nach der neuen Verordnung wohl aber untersagt. „Wir müssen uns komplett neu erfinden“, sagt Schäfer. Die Bedienungen werden eine selbstgenähte Mund-Nasen-Bedeckung mit Firmenlogo tragen, die habe eine Mitarbeiterin bereits angefertigt. Neben den Wirten seien auch die Lieferanten überrascht von der kommenden Öffnung. „Statt 80 Tonnen haben sie plötzlich nur eine Tonne von einem Lebensmittel auf Lager“, erzählt Schäfer. Und jetzt wollten gerade alle bestellen. Daher müsse die gesamte Logistik langsam hochfahren.

Im Rodizio Baumhaus wird gerade renoviert. Nun muss alles schneller gehen. Quelle: Rainer Droese

Das Central-Hotel Kaiserhof gegenüber dem Hauptbahnhof hat einiges an Gastronomie zu bieten: das Café Central mit 130 Plätzen, das Restaurant Brunnenhof mit 120 und die große Terrasse mit 80. „Was wir davon nach der offiziellen Genehmigung öffnen werden, steht noch nicht fest“, sagt Geschäftsführer Alexander Rüter, „aber auf keinen Fall alle Bereiche.“

Der 36-Jährige steht im ständigen Kontakt mit einem Freund, der in Peking ein Fünf-Sterne-Hotel führt, und weiß: „In China kam die Gastronomie auch nur ganz langsam wieder in Fahrt.“ Gerade bei der exponierten Lage des Kaiserhof direkt in der City gilt es noch viele Fragen zu klären: „Darf sich ein Kunde spontan auf einen Eiscafe setzen, wenn ich eigentlich eine vorherige Reservierung und seine Daten brauche?“ Rüter ist „froh, dass es wieder losgeht“, bemüht aber diesen Vergleich: „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels, fahren aber noch im Dunkeln mit gedrosselter Geschwindigkeit, weil wir nicht gegen die Wand fahren wollen.“

In engen Restaurants wird es schwierig

Deutlich schlanker ist das italienische Restaurant „ Napoli“ in der Deisterstraße. 28 Sitzplätze gibt es normalerweise. Was sonst für eine besondere Atmosphäre sorgt, ist nun ein Problem. „Jetzt dürfte ich nur 14 Sitzplätze anbieten. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das umsetzen kann“, sagt Inhaber Paolo Marras. Ihn hat die Meldung am Montag überrascht, nun setze er alles daran, die Auflagen zu erfüllen. Am Tresen plant er, einen Spritzschutz aus Plexiglas anzubringen.

Paolo Morras in seinem italienischen Restaurant Napoli. Hier ist nur wenig Platz. Quelle: Rainer Droese

Auch die Restaurants der Burger-Bowl-Kette Duke sind schmal. 18 Gäste finden etwa im Innenraum des Burgerladens an der Langen Laube Platz – nun dürften dort wahrscheinlich nur noch neun Menschen speisen. Immerhin: Die Terrasse bringt noch ein paar Kapazitäten. „Wir werden unseren eigenen Lieferdienst noch weiter führen“, sagt Duke-Chef Felix Förster, „es ist schön, dass wir dann endlich wieder Gäste um uns herum haben werden.“

Ralph Klemke führt seit acht Jahren das „Meiers Lebenslust“ mit 400 Plätzen auf drei Ebenen. Auch er will „ganz klein anfangen, nur auf einer Etage und mit wenigen Tischen. Es werden nicht so viele kommen“, glaubt der 55-Jährige, der eigentlich davon ausgegangen war, „dass die Gastronomie erst Ende Mai wieder hochgefahren wird“. Zumindest 14 Tage will er sich „die Entwicklung anschauen, wir bieten in der Startphase eine kleine Karte mit Schnitzeln und einem Mittagstisch mit drei Gerichten“.

Telefone stehen nicht mehr still

Im Gasthaus & Hotel Bähre in Burgdorf ist alles anders. „Nach dem Vorstoß von Ministerpräsident Weil standen bei uns die Telefone nicht mehr still“, sagt Elmar Schulz, Geschäftsführer des Familienunternehmens mit Tradition seit 1898: „Schon für Montag sind mehr als ein halbes Dutzend Tische reserviert.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Schulz

Café-Besitzer hält den Neustart für falsch

320 Plätze hat das Lokal mit der Terrasse, allerdings nur rund 40 Tische. „Entscheidend wird sein, ob ich eine vier- oder fünfköpfige Familie oder immer nur zwei Personen an einen Tisch setzen darf“, sagt der Gastronom, der eine Wartezone mit großem Abstand einrichten und die Gäste selbst an ihren Tisch führen wird. „Gesundheit bleibt das oberste Gebot“, sagt, der sich auf ein Wiedersehen freut: „Was habe ich unsere Kunden vermisst.“

Markus Gaubitz, Café-Besitzer des „24Grad“ auf dem Engelbosteler Damm, sieht die Öffnung der Gastronomie kritisch. „Ich finde es ehrlich gesagt etwas unverantwortlich von der Regierung in dieser Zeit.“ Vor allem die Öffnung der Innenbereiche stellt er in Frage: „In geschlossenen Räumen wird es meist sehr eng und nahezu unmöglich, den notwendigen Abstand ständig einzuhalten. Wir müssen dabei auch an die Gesundheit der Mitarbeiterinnen denken.“ Er berichtet, dass deshalb auch einige Gastronomen-Kollegen weiterhin nicht öffnen wollen. Auch er will den Innenbereich nicht freigeben, maximal draußen Plätze anbieten.

Durch den Verkauf von frisch gerösteten Kaffeebohnen kam das Szene-Café bisher „verhältnismäßig gut“ durch die Krise. Dennoch: Gaubitz fühlt sich durch die Entscheidung der Landesregierung alleine gelassen. „Wir haben seit gestern ständig diskutiert, wie wir die entstandene Erwartungshaltung bedienen können. Das ist ein schwieriger Spagat zwischen finanzieller Verantwortung und verantwortungsvollem Handeln.“

Eine Bedienung desinfiziert im Aresto die Speisekarte. Quelle: Rainer Droese

Feyzi Ekinci führt ein kleines Gastro-Imperium: A’Mura und Aresto am Hohen Ufer plus Anesis in der Oststadt. „Drinnen und draußen haben wir in den drei Restaurants mehr als 600 Plätze“, weiß der 54-Jährige, der alle 32 Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen will, um Montag mit „Volldampf voraus“ loszulegen. Ekinci glaubt, „unsere Gäste warten nur auf die Wiederöffnung nach sieben Wochen. Etliche haben sich in der Zeit mit mitgebrachtem Essen auf unsere Terassenstühle gesetzt. Einfach so, weil sie uns vermisst haben.“

Der Gastronom hat tagelang „Wein von links nach rechts sortiert“ und ist „so froh, wieder loslegen zu dürfen. Wir alle haben doch die Nase voll und wollen raus.“ Auf Gewinne komme es erstmal nicht an: „Mehr als kostendeckend arbeiten wird zum Start nicht gehen. Wir werden ohnehin Jahre brauchen, um die Verluste dieser Wochen wieder auszugleichen.“

Sind Reservierungen im Biergarten nötig?

Peter Schöftner glaubt sein „Gosch Sylt“ an der Markthalle in „schwierigem Wasser. Mir fehlt die Verordnung zu den Biergärten. Wenn die, die nur mal auf der Terrasse ein Bier trinken wollen, sich voranmelden und ein Datenblatt ausfüllen müssen, werden wir beim To-Go-Status bleiben“, sagt der Gastronom, der „auf eine Regierungserklärung am Donnerstag“ wartet. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Schöftner, „ich kann sogar sechs Leute mit Abstand an einen Tisch setzen, wenn ich denn darf.“

Lisa Aulich misst in der Strand Alm am Silbersee die Abstände aus. Quelle: Dröse

Lisa Aulich möchte ab Montag wieder die ersten Gäste in der Strandalm am Silbersee empfangen. „Wir haben einen großen Außenbereich. Von daher wird es für uns einfach, die Abstände einzuhalten“, sagt sie. Bereits am Montag haben Mitarbeiter die Tische und Stühle im Biergarten aufgebaut. Auch Aulich ist gespannt, welche Vorgaben auf sie warten – gerade in der Frage, wie die Daten der Gäste registriert werden sollen. Denn einen Platz im Biergarten reserviere man normalerweise nicht. Trotz der Auflagen ist sie überzeugt, dass die Atmosphäre nicht leidet: „Die Gäste wollen sich bei uns entspannen. Das wird auch in diesen Zeiten gelingen.“

Bei ihren Brüdern Hannes und Philipp Aulich im Brauhaus Ernst August sieht es ähnlich aus. „Bei uns ist es recht dankbar, da wir über einen großen Platz verfügen“, sagt Hannes Aulich. Die Gäste sollen sich vor und nach dem Besuch die Hände desinfizieren, die Mitarbeiter werden Mund-Nasen-Schutz tragen. „Wir warten jetzt die genauen Bestimmungen ab“, sagt Aulich.

Hotel Jägerhof will es langsam angehen lassen

Cord Kelle will den Betrieb im Hotel Jägerhof wieder langsam starten. Derzeit seien einige Geschäftsreisende und Handwerker in den Zimmern untergebracht. Sie sollen ab Montag als Erstes verköstigt werden. Erst am folgenden Sonntag soll die Gaststätte dann auch wieder für die Besucher öffnen. „Es ist schön, dass wir wieder loslegen können“, sagt Kelle. Allerdings werde er vorerst nur die Hälfte der Mitarbeiter aus der Kurzarbeit herausholen.

Wie der Betrieb gelingen kann, darüber hat sich Kelle schon Gedanken gemacht. „Man könnte die Gäste mit Abstand bedienen, indem man die Gerichte auf dem gesperrten Nachbartisch ablegt“, sagt er. Die Mitarbeiter werden zudem Mundschutz tragen, was eine Belastung sein wird. „Damit acht Stunden zu arbeiten, wird sehr anstregend“, befürchtet er.

Cord Kelle bringt eine Plexiglasscheibe an der Rezeption seines Hotels an. Quelle: Rainer Droese

Interessant wird es auch mit dem Frühstücks-Büffet für die Hotelgäste. Dies wird wohl nicht erlaubt. „Aber wie soll das anders gehen? Wenn wir wieder einzelne Menüs zusammenstellen, haben wir wieder die ganzen kleinen Marmeladen-Packungen und produzieren viel Müll. Das wollten wir ja eigentlich nicht mehr“, sagt Kelle.

„Wir dürfen nicht über Ziel hinausschießen“

Julia Faber vom Bio-Bistro „Zurück zum Glück“ will mit ihrem Team am Donnerstag die Tische umstellen, auch ein Ladenbauer kommt noch vorbei, um den Tressen besser abzuschirmen. „Wir haben uns bereits einige Gedanken gemacht. Das Gerüst gibt es schon“, sagt Faber.

Doch die Normalität von Vor-Corona-Zeiten wird auch in dem Restaurant im Zooviertel nicht sofort zurückkehren. Die ganze Speisekarte werde wohl nicht angeboten. „Nicht weil es Lieferengpässe gibt, sondern weil wir das alles auch erstmal testen müssen, wie das so läuft“, sagt Faber. Wollen die Menschen einen Mittagstisch, oder kommen sie womöglich doch vorerst nur abends? „Wichtig ist, dass wir Gastronomen jetzt nicht über das Ziel hinausschießen, sondern uns an die Regeln halten“, meint Faber. Damit aus dem kurzen Glücksmoment nicht ein neuer Lockdown wird.

Von S. Priesemann, C. Dannowski und J. Strube