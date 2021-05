Hannovers Freibäder öffnen – diese Regeln sind zu beachten

Hannover

Die neue Corona-Verordnung des Landes erlaubt ab sofort die Öffnung von Hannovers Freibädern – und das sogar ohne Testpflicht, weil die Inzidenz unter 50 liegt. Am Dienstag (1. Juni) starten deshalb sowohl in den städtischen Freibädern Lister Bad und Ricklinger Bad die Saison. Sie waren bisher mit Sondergenehmigung des Gesundheitsamtes nur für wenige Besucher geöffnet. Ebenso am Dienstag den Betrieb aufnehmen wird das RSV-Bad in Leinhausen. Das Annabad in Kleefeld will am Samstag (5. Juni) seine Tore öffnen.

Der Eintritt in das Lister und das Ricklinger Bad ist – analog zum Vorjahr – nur mit einer Online-Reservierung unter www.reservierung-baeder-hannover.de möglich, bis zu drei Tage im Voraus, für höchstens sechs Personen. Die städtischen Bäder haben durchgehend geöffnet und machen keine Extra-Pause für eine Reinigung.

Städtische Freibäder: Online-Buchen für zwei bis drei Stunden

Weil jedoch nur eine begrenzte Zahl von Menschen gleichzeitig ins Freibad sowie in die Becken dürfen, vergibt die Stadt feste Zeitfenster. Unter der Woche sind diese zwei bis drei Stunden lang, an den Wochenenden sind Freibadbesuche von bis zu neun Stunden möglich. Neuerdings ist auch eine Online-Bezahlung mit Giropay, Paydirekt, Paypal und Kreditkarten möglich.

Außerhalb und im Becken müssen die Badegäste 1,5 Meter Abstand halten. Die Außenduschen sind in Betrieb, die Duschen und Umkleidekabinen stehen nicht zur Verfügung. Umziehmöglichkeiten bieten Einzelkabinen und Sichtschutzwände. Die Toilettenanlagen sind geöffnet. Alle Wasserattraktionen, Rutschen, Sprungtürme, Startblöcke und Planschbecken lässt die Stadt aus Hygienegründen und zur Abstandswahrung sperren. Im Ricklinger Bad lässt die Stadt pro Tag rund 600 Besucher zu. Im Lister Bad sind es 1000.

Keine Obergrenze im Annabad geplant

Im Annabad sind erst einmal keine festen Obergrenzen vorgesehen. „Wir werden das angepasst an die Lage entscheiden. Wie viele auf die Liegewiese und ins Becken dürfen, hängt davon ab, ob die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können“, erklärt Sprecher Florian Lange. Eine Online-Reservierung ist nicht vorgesehen, ebenso keine Begrenzung der Zeitfenster oder Schließzeiten für eine Reinigung. „Das geschieht permanent im laufenden Betrieb“, kündigt Lange an.

Anders als in den städtischen Bädern soll auch die Rutsche geöffnet sein. Duschen und Umkleiden hingegen bleiben erst einmal zu. Damit die Schwimmer genügend Abstand halten können, werden im Becken jeweils Doppelbahnen abgetrennt. In der Schlange an der Kasse ist eine Mund-Nase-Bedeckung Pflicht. Montags bis freitags öffnet das Annabad von 6 bis 20 Uhr. An den Wochenenden von 8 bis 20 Uhr.

RSV-Bad Leinhausen lässt 500 Personen rein

Das RSV-Bad in Leinhausen ist bereits startklar und wird am Dienstag (1. Juni) öffnen. Zeitgleich dürfen 500 Personen ins Bad. Das 50-Meter-Sportbecken dürfen 65 Personen nutzen. Auch im RSV-Bad sind Doppelbahnen abgetrennt, damit die Schwimmer Abstand halten können.

Badleiter Heiko Peters ist froh, dass die ursprünglich geplante Testpflicht jetzt doch nicht in die Verordnung des Landes aufgenommen wurde. „Das erleichtert den Betrieb immens. Auch wenn es etwas verwirrend ist, dass Trainingsgruppen mit erwachsenen Sportlern weiterhin einen Test vorweisen müssen“.

Startklar: Im RSV-Bad Leinhausen beginnt die Saison am Dienstag (1. Juni). Quelle: Katrin Kutter

Am Mittag Schließzeit wegen Reinigung

Die Duschen im Freibad bleiben erst einmal geschlossen. „Allerdings hat die Erfahrung aus dem Vorjahr gezeigt, dass sich das auch schnell ändern kann. Wir stehen täglich im Austausch mit der Stadt“, sagt Peters. Das RSV-Bad hat täglich von 8 Uhr bis 12.45 Uhr sowie von 14 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet. In der Pause dazwischen wird jeweils gründlich gereinigt.

Das Volksbad in Limmer hat seinen Saisonstart für Mitte Juni angekündigt. Bernd Seidensticker, Vorsitzender des Betreibervereins W98/Waspo Hannover, hat jedoch Hilfe seitens der Stadt in Form von Wachpersonal eingefordert. Das Hainhölzer und Misburger Bad sollen am 7. Juni den Betrieb aufnehmen.

Von Christian Bohnenkamp