Hannover

Das Annabad in Kleefeld und das Volksbad Limmer sind komplett dicht. Und auch in den städtischen Freibädern Lister Bad und Ricklinger Bad ging noch nicht viel. Dort durften bisher unter strengen Hygieneauflagen und mit viel Abstand nur wenige Personen pro Tag schwimmen. Ab Montag ist jedoch wieder Badespaß für deutlich mehr Menschen in Sicht. Laut der neuen Corona-Verordnung des Landes dürfen Freibäder wieder öffnen – und von dieser Möglichkeit wird die Stadt wohl ab Dienstag Gebrauch machen.

Zurzeit läuft der stark eingeschränkte Betrieb im Lister und Ricklinger Bad auf Basis einer Sondergenehmigung des Gesundheitsamtes. Am Freitag kündigte die Stadt jedoch an, dass sie die beiden Freibäder unter ähnlichen Hygienebedingungen wie im Vorjahr öffnen werde, sofern das die Verordnung des Landes zulasse. Das ist der Fall. Erlaubt ist der Betrieb von Freibädern laut der aktuellen Verordnung des Landes nun sogar, sobald eine Inzidenz von 100 unterschritten wird.

Betrieb mit Testpflicht wirtschaftlich nicht zu vertreten?

Im Entwurf der Corona-Verordnung des Landes in der vergangenen Woche war noch als Bedingung für den Freibadbesuch angeführt, dass die Besucher entweder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können, vollständig geimpft oder vom dem Virus genesen sind. Der niedersächsische Städte- und Gemeindebund hatte das am Freitag bereits scharf kritisiert. Die vorgesehene Testpflicht und der entsprechende Personalmehrbedarf für die Kontrollen führten dazu, „dass der Freibadbetrieb wirtschaftlich in keinster Weise mehr zu vertreten ist“, sagte Marco Trips, Präsident des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes.

Die Landesregierung verkenne, dass es in der Fläche immer noch keine ausreichenden Testangebote gebe, spontane Freibadbesuche seien so ausgeschlossen. Die vorgesehen Regelungen seien „praktisch nicht durchführbar“ und „absolut benutzerunfreundlich“. Dabei hätten die Freibäder 2020 bewiesen, dass ein Betrieb mit Hygienekonzepten möglich sei.

Das Land hat sich diese Kritik offenbar zu Herzen genommen. In der neuen Verordnung gibt es bei einer Inzidenz unter 50 keine Testpflicht mehr. In der Region Hannover ist sie damit keine Voraussetzung für einen Freibadbesuch.

Volksbad: Ohne Unterstützung können wir nicht starten

Probleme sah auch Bernd Seidensticker, Vorsitzender des Vereins W98/Waspo Hannover, der das Volksbad Limmer betreibt. „Ohne Unterstützung können wir das nicht leisten. Wer soll denn die ganzen Tests überprüfen?“, fragte er. Auch im Volksbad wird durch die Regelung in der Verordnung weniger Mehrarbeit anfallen, als befürchtet. Dennoch setzt Seidensticker auf die Hilfe der Stadt, indem sie Wachpersonal zur Verfügung stellt. „Wir brauchen ein klares Hygienekonzept. Als wir im vergangenen Jahr geöffnet haben, waren die Inzidenzen deutlich niedriger, als es jetzt der Fall ist“, sagte der Vorsitzende.

Er will sich „eng mit der Stadt“ abstimmen und in Sachen Öffnungen einen gemeinsamen Kurs fahren. Seidensticker geht davon aus, dass das Volksbad „Mitte Juni an den Start gehen wird“.

Annabad will erst Bedingungen für Öffnung klären

Zurückhaltend geben sich auch die Verantwortlichen des Annabades, das im Vorjahr mit schnellen Lockerungen auch für Kritik gesorgt hatte. „Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich öffnen können. Aber wir müssen erst klären, unter welchen Bedingungen das möglich ist“, erklärt Sprecher Florian Lange. Voraussichtlich im Laufe der Woche sollen dazu Entscheidungen fallen. Allerdings braucht das Freibad ohnehin einige Zeit, um den Betrieb hochzufahren. Derzeit befindet sich noch kein Wasser im Becken.

In den städtischen Bädern wird der Besuch wohl außerdem wieder mit ähnlichen Regelungen verbunden sein wie 2020. Damals war für den Freibadbesuch eine Online-Registrierung und auch Bezahlung erforderlich. Die Öffnung des Hainhölzer und des Misburger Bades hat die Stadt für den 7. Juni in Aussicht gestellt.

Wunstorfer Freibad geht schon am Montag an den Start

Und auch im Umland stehen die ersten Freibad-Öffnungen an. Das Wunstorfer Freibad Bokeloh hat seinen Saisonstart bereits für diesen Montag (31. Mai) angekündigt. Um 12 Uhr soll dort der Badebetrieb starten.

Das Freibad in Pattensen hat seinen Saisonbeginn für Dienstag (1. Juni) angekündigt. Bis zu 250 Besucher dürfen sich gleichzeitig im Freibad aufhalten. Ins Becken dürfen maximal 60 Personen zeitgleich.

Hallenbäder öffnen erst ab Inzidenz unter 35

Das Aqualaatzium ist ebenfalls startklar. Bei gutem Wetter soll der Außenbereich öffnen. In Hallenbädern darf der reguläre Badebetrieb laut Corona-Verordnung allerdings erst beginnen, wenn die Region dauerhaft unter der Inzidenzmarke von 35 liegt. Schwimm- und Rehakurse sind dort allerdings auch bei höheren Inzidenzwerten möglich.

Kurzfristig öffnen wollen auch das Freibad Burgdorf sowie das Freibad Bennigsen. Die Freibäder Eldagsen und Altenhagen haben die Öffnung für das kommende Wochenende in Aussicht gestellt.

Von Christian Bohnenkamp