Hannovers Freibäder: Corona lässt Besucherzahlen einbrechen

Hannover

Die Corona-Krise hat zu einem deutlichen Rückgang der Besucherzahlen in den städtischen Freibädern geführt. Im Vergleich zum Vorjahr kamen nicht einmal halb so viele Badegäste. Wegen der Pandemie hatte die Saison rund vier Wochen später begonnen als eigentlich geplant. Zudem galten strenge Auflagen, um Infektionen zu vermeiden.

Ins Lister Bad, wo die Saison noch einmal bis zum 25. September verlängert worden war, kamen 62.379 Besucher. Im Vorjahr waren es 134.667 gewesen. Das Ricklinger Bad besuchten 37.055 Schwimmer. Im Vorjahr waren 69.895 gezählt worden. Im Hainhölzer Bad waren es 13.672. Dort kamen im Vorjahr 25.493 Badegäste. Im Misburger Bad waren es in der Corona-Saison 11.349. Auch dort hatte die Zahl in 2019 mit 27.078 Besuchern deutlich höher gelegen.

Eine Vergleichbarkeit sei „angesichts der Umstände nicht gegeben“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Zudem spiele „natürlich auch das Wetter immer eine entscheidende Rolle“. Ein verregneter Sommer hätte möglicherweise eine ähnlichen Besucherrückgang zur Folge haben können. „Wir sind froh, dass wir den Gästen überhaupt ein Angebot machen konnten, wenn auch eingeschränkt und für uns unter erhöhtem Aufwand“, sagt Möller.

Stadt rechnet mit deutlich höherem Defizit bei den Freibädern

Eine Aussage zur Höhe des Defizits könne allerdings „zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden“. Allerdings sei abzusehen, dass dieses „beträchtlich“ ausfallen werde. In den drei Vorjahren mit zwei gutem und einem schlechten Sommer lag der Zuschussbedarf für die städtischen Freibäder im Schnitt bei 2,4 Millionen Euro jährlich. Bis zum August habe das Defizit 160.000 Euro über diesem Schnitt gelegen, so Möller.

Mittlerweile hat die Stadt ihre Hallenbäder wieder geöffnet. Dort sind wegen der Ansteckungsgefahr die Kapazitäten noch deutlich beschränkter als in den Freibädern. „Die Kapazitäten in den Hallenbädern sind in den einzelnen Zeitfenstern weitestgehend ausgeschöpft“, berichtet Möller. Nur im Stöckener Bad seien meistens noch Kapazitäten vorhanden.

Von Christian Bohnenkamp