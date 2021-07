Hannovers Finanzen: Wieder mehr Gewerbesteuer – aber düstere Prognose

Hannover

Die Zeichen stehen auf Erholung – zumindest ein wenig. Die Gewerbesteuer wird in diesem Jahr wohl mehr Geld in die Kassen der Stadt Hannover spülen als ursprünglich gedacht. Im Finanzausschuss am Mittwoch korrigierte Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) seine Erwartungen erneut nach oben. War die Stadt Anfang des Jahres noch von Einnahmen aus der wichtigsten Steuer in Höhe von 607 Millionen Euro ausgegangen, rechnet der Dezernent mittlerweile mit 648 Millionen Euro. „Das hilft uns sehr“, sagte von der Ohe.

Diese Entwicklung ist auch ein Hinweis darauf, dass sich die wirtschaftliche Lage vieler Firmen in Hannover wieder verbessert hat. Die Gewerbesteuer ist extrem schwankend. Sie hängt von den Gewinnen der Unternehmen ab. Anders als im vergangenen Jahr gibt es laut von der Ohe zumindest bisher noch keine Hinweise darauf, dass große Unternehmen die von ihnen erwartete Steuersumme nach unten korrigieren könnten – was auf einen Schlag gleich wieder ein großes Loch reißen würde.

286 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen in 2020

Von einem ausgeglichenen Haushalt ist Hannover jedoch trotz dieser positiven Entwicklung meilenweit entfernt. Der Kämmerer rechnet mit einem Defizit für 2021 in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro. „Das wird sich so auch manifestieren“, sagte von der Ohe.

Für 2020 liegt mittlerweile der offizielle Jahresabschluss und damit auch genaue Fehlbetrag vor: Laut Angaben des Kämmerers machte die Stadt ein Minus von 210 Millionen Euro. Schwer hat sie vor allem getroffen, dass die Steuereinnahmen um 286 Millionen Euro geringer ausfielen als geplant. Auch Gesellschaften wie Flughafen, Messe, die Sparkasse und die Hanova, an denen die Stadt beteiligt ist, lieferten weniger Gewinne ab, als vor der Corona-Krise erwartet.

Weniger Ausgaben für Personal – aber das ist ein Problem

Positiv auf die Finanzen wirkte sich aus, dass die Stadt für ihr Personal acht Millionen Euro weniger ausgab als geplant. Ein Trend, der sich auch in 2021 fortsetzen wird. Was gut für die Kasse ist, ist im Grunde aber ein Problem. „Wir bekommen zu viele Stellen nicht zeitgerecht besetzt“, erklärte von der Ohe. Dadurch steige die Belastung für andere Mitarbeiter.

Hätte es in der Corona-Krise nicht massive Unterstützung von Bund und Land gegeben, von denen 2020 Hilfen in Höhe von 156 Millionen Euro flossen, wäre die Finanzsituation der Stadt noch sehr viel dramatischer ausgefallen. „Das mag man sich gar nicht ausmalen, wie es aussähe, wenn es diese Unterstützung nicht gäbe“, räumte von der Ohe ein. Er forderte, dass es auch künftig Hilfen von Bund und Land geben müsse. Sonst drohe schon bald ein Anwachsen des Altdefizites auf 650 Millionen Euro. Ende 2020 lag dieses bei 263 Millionen Euro. „Das wäre katastrophal“, warnte der Kämmerer.

Sollte es so kommen, drohe ein „drastisches Zurückfahren der Investitionen auf allen Ebenen“, was mit hohen Kollateralschäden verbunden sei. Derzeit hält die Stadt noch an ihrem Kurs fest, wieder mehr für Sanierung und Instandhaltung von Schulen und anderen Gebäuden auszugeben. 2020 lagen die Investitionen bei 166 Millionen Euro und damit nur 20 Millionen Euro niedriger als geplant.

Von Christian Bohnenkamp