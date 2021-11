Hannover

Er ist Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin mit dem Spezialgebiet Lungenheilkunde. Und er ist der Vorsitzende der Bezirksstelle Hannover in der Ärztekammer Niedersachsen: Dr. Thomas Buck. Er plant ein offenes Impfangebot in seiner Praxis an der Waldstraße 17 in Misburg.

Patienten sollen sich wegen des Coronavirus an die niedergelassenen Ärzte wenden, um sich erst- oder zweitimpfen zu lassen oder um sich den sogenannten Booster zu holen. Viele beschweren sich aber darüber, es dauere zu lange, einen Termin zu bekommen. Woran liegt das?

Gerade komme ich aus einer Videokonferenz mit Kollegen, in der wir genau darüber gesprochen haben. Und viele von uns sind sehr betroffen über die Situation. Als ich am Freitag erfuhr, dass wir nicht die georderten Mengen des Biontech-Impfstoffs bekommen würden, saß ich gerade mit Freunden beim Essen. Als ich die Nachricht las, musste ich mich erst einmal entschuldigen und den Raum verlassen. Ich hätte schreien mögen. Es war eine so typische Situation für diese Pandemie: Wir niedergelassenen Ärzte versuchen so viel, unsere Mitarbeitenden leisten ungeheuer viele Überstunden, aber uns werden permanent Knüppel zwischen die Beine geworfen, die uns immer wieder zurückwerfen.

Begehrt: Das Corona-Vakzin Comirnaty von Biontech/Pfizer. In seiner Praxis ist Thomas Buck auf den Impfstoff angewiesen, da seine Patienten größtenteils unter 30 Jahre alt sind, sie dürfen das Vakzin von Moderna nicht bekommen. Quelle: Christian Behrens

Freitags ist Impftag

Zum Beispiel wie?

Bei uns ist es in der Praxis zum Beispiel so: Wir haben freitags unseren Impftag. Dann ist normalerweise keine Sprechstunde, der Tag ist reserviert für andere Aufgaben. Jetzt verabreichen wir freitags 50 Impfdosen. Diese Woche werden wir das voraussichtlich nicht können, weil wir zu wenig Impfstoff bekommen werden. Und ich bin ja Kinderarzt und Jugendmediziner, ich bin angewiesen auf das Biontech-Vakzin, der Impfstoff von Moderna ist für Unter-30-Jährige nicht geeignet. Und um diesen einen Impftag pro Woche zu organisieren, sitzt eine Mitarbeiterin täglich etwa zwei Stunden an der Planung.

Was raubt denn so viel Zeit?

Es ist eben nicht nur ein Piks. Das Vakzin kommt nicht wie etwa der Grippeimpfstoff in Einzeldosen, im Falle von Biontech bekommen Sie sieben Dosen aus einem Fläschchen, bei Moderna zehn. Natürlich wollen Sie keine Dosis verfallen lassen, also müssen Sie genau planen: Wie viele Dosen habe ich? An wie viele Patienten kann ich die verimpfen? Und dann beginnen Sie zu telefonieren. Zu Beginn der Pandemie haben meine Mitarbeiterinnen manchmal zehn Interessenten angerufen und nur einer wollte wirklich den Termin. Die anderen wollten lieber einkaufen oder das schöne Wetter genießen. Inzwischen wird häufig nachgefragt: Welchen Impfstoff bekomme ich? Dann erklären wir, dass die mRNA-Vakzine von Biontech und Moderna beide wirklich gut sind, nur ist Moderna für die Unter-30-Jährigen eben nicht geeignet. Und dann ist da noch die Sache mit den Aufklärungsbögen.

Viele Eltern haben viele Fragen: Thomas Buck versucht, sie zu beantworten. Quelle: Christian Behrens

Die Sache mit den Aufklärungsbögen

Was ist damit?

Die verschicken wir per Mail an die Impflinge, damit sie die Bögen ausgefüllt zum Termin mitbringen können. Wir haben aber mehr als nur einmal erlebt, dass die Bögen am Tag vor der Impfung geändert wurden. Also mussten wir alles noch einmal verschicken, allen Bescheid geben, damit alle das neu ausdrucken und neu ausfüllen. Denn das muss alles immer exakt eingehalten werden.

Klingt nach einer Menge Verwaltungsaufwand für so einen Piks.

Und da ist die Dokumentation noch nicht mit inbegriffen: Wir müssen unter anderem genau festhalten, wer wann welchen Impfstoff aus welcher Charge bekommen hat.

Sprechstunde darf nicht zu kurz kommen

Und wann haben Sie dann noch Zeit für die normale Sprechstunde?

Die darf nicht zu kurz kommen, denn wir haben momentan eine riesige Infektionswelle an Atemwegsinfekten, die unter den Kindern grassieren. Mal abgesehen von den vielen chronisch kranken Kindern, von denen wir viele behandeln.

Wie viele Beratungsgespräche führen Sie zwischendurch mit den Eltern? Der Impfstoff für die Fünf- bis Zwölfjährigen soll bis Ende der Woche durch die europäische Zulassungsbehörde EMA freigegeben werden, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigt an, bis zum 20. Dezember stünden 2,4 Millionen Dosen des Impfstoffs für die jüngeren Kinder zur Verfügung.

Na toll, dann impfen wir auch noch Weihnachten? Entschuldigung, das war unsachlich. Aber ganz ehrlich: Dass Herr Spahn nicht genug Impfstoff ordert, das bekommen wir noch irgendwie ausgeglichen. Aber wenn ich so etwas höre, dann ist das wieder so ein Knüppel, der uns zwischen die Beine geworfen wird. Denn es ist ja so: Im Winter haben Kinder jede Menge Infekte, das ist einfach so. Das heißt, die Praxis ist ohnehin voller als etwa in den Sommermonaten. Ein immungeschwächtes Kind kann ich aber nicht impfen, das heißt, die Planung ist noch komplizierter als ohnehin schon, weil viele Termine wegen der zu erwartenden Infekte nicht eingehalten werden können. Und die Eltern, danach hatten Sie gefragt, die haben natürlich viele Fragen. Ich erkläre ihnen immer, dass ich von dem Kind wissen will, warum es geimpft werden möchte. Wenn es mir dann sagt, weil das alle wollen, reicht mir das nicht. Etwas anderes ist es, wenn ich da an einen elfjährigen Patienten von mir denke.

Darum will sich ein Elfjähriger impfen lassen

Warum?

Dieser Junge hat zu mir gesagt, er möchte gerne geimpft werden, weil sein Vater Krebs hat. Und wenn der Junge Corona nach Hause brächte, dann würde das sehr wahrscheinlich den Tod des Vaters bedeuten. Das ist ein Druck, den sollte kein Elfjähriger mit sich herumtragen müssen. Das ist für mich ein sehr triftiger Grund für die Impfung.

Wen impfen Sie denn bisher?

Die Über-Zwölfjährigen, für die in vielen Fällen die soziale Teilhabe ein wesentlicher Grund war, sich impfen zu lassen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Stellen Sie sich vor, Sie sind 15, mitten in der Pubertät und es ist Lockdown. Sie wollen sich von den Eltern abgrenzen, sind aber mit ihnen auf engstem Raum eingesperrt. Das geht nicht. Und dann haben wir natürlich auch einige Eltern geimpft, zum Beispiel um unsere chronisch kranken Patienten zu schützen, die noch nicht geimpft werden können. Da plädiere ich genauso wie der Kinder- und Jugendärzteverband für die Impfpflicht für Erwachsene: Die Kinder und Jugendlichen haben in der Pandemie so viel zurückstecken müssen, durch die Impfung schützen wir sie mit, sie ist wie ein Schutzschirm, den wir über die Kinder ausbreiten. Ich ermuntere jeden, da mitzumachen.

Sie tun sich zusammen: Gynäkologin Claudia Hübner und Kinderarzt Thomas Buck laden am 4. Dezember zum offenen Impftag in ihre Praxen nach Misburg ein an die Waldstraße 17. Um 9 Uhr geht’ los, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Ärzte impfen solange, wie das Vakzin reicht. Quelle: Christian Behrens

Offener Impftag in Misburg am 4. Dezember

Sie sind das Impfen also noch nicht leid?

Im Gegenteil. Mit der Kollegin Dr. Claudia Hübner, einer Gynäkologin hier aus dem Ärztehaus, habe ich in Absprache mit dem Misburger Stadtrat vereinbart: Wir bieten am 4. Dezember in unseren beiden Praxen hier an der Waldstraße 17 ein offenes Impfangebot an, Start ist um 9 Uhr. Jeder darf ohne Voranmeldung kommen, und wir impfen so lange, bis der Stoff weg ist. Machen Sie das gerne bekannt, denn jeder, der mitmacht, hilft uns allen, endlich aus dieser bedenklichen Situation herauszukommen.

Von Verena Koll