Hannovers FKK-„Sonnensee“ ist der beliebteste Campingplatz Deutschlands

Campingurlauber wählten den auf Freikörperkultur spezialisierten Campingplatz „Naturisten Familien-Sport- und Natur-Camp Sonnensee“ aus Hannover zum beliebtesten Campingplatz in Deutschland. Europaweit belegte die niedersächsische Ferienanlage Platz zwei. Das hat das führende europäische Informations- und Buchungsportal für Campingurlaube www.camping.info im Rahmen des camping.info Awards 2020 ermittelt. Europas Nummer eins ist zum vierten Mal in Folge Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer im Salzburger Pinzgau.

Der FKK-Campingplatz aus Hannover liegt im Herzen eines Landschaftsschutzgebietes direkt am Sonnensee und bietet ganzjährig auf einer Fläche von 640.000 Quadratmetern viel Natur und zahlreiche Möglichkeiten für Erholung, Sport und Unterhaltung. Motto des Campinglatzes: Naturismus im Einklang mit der Natur erleben.

FKK-Verband hat 30.000 Mitglieder

„Obwohl Naturismus nicht mehr den gleichen Stellenwert wie vor einigen Jahrzehnten hat, zeigt der camping.info Award, dass diese Urlaubsform noch nicht verschwunden ist", erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info mit Sitz in Berlin. Das beweisen auch die Zahlen: Der Deutsche Verband für Freikörperkultur hat rund 30.000 Mitglieder und auf camping.info sind mehr als 100 FKK-Campingplätze gelistet.

