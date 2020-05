FDP schlägt Sylvia Bruns als Sozialdezernentin vor

Hannover

„Kompetent in den Themen und sehr gut vernetzt.“ FDP-Fraktionschef Wilfried Lorenz freut sich, dass seine Suche nach einer geeigneten Bewerberin fürs Sozialdezernat erfolgreich war. „Wir werden dem Oberbürgermeister Sylvia Bruns empfehlen“, sagte er der NP. „Ein Treffen zwischen ihr und Belit Onay ist noch in dieser Woche geplant.“

Die 51-Jährige, verheiratet und Mutter zweier Kinder, kennt die sozialen Herausforderungen in Hannover sehr gut aus ihrer Zeit als FDP-Ratsfrau. Von 2011 bis 2016 hatte sie dem Rat angehört. 2013 wurde sie erstmals in den Landtag gewählt, wollte aber ihr politisches Mandat für die Stadt zunächst nicht aufgeben.

Aktiv auch auf Bundesebene

Bruns ist seit 1997 Mitglied der FDP und derzeit Vorsitzende des FDP Bezirksverbandes Hannover-Hildesheim, stellvertretende Landesvorsitzende sowie Mitglied im Bundesvorstand. Die gebürtige Hannoveranerin hat Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und öffentliches Recht studiert und war vor ihrer Wahl in den Landtag tätig als Geschäftsführerin der Rudolf-von-Bennigsen-Stiftung und Regionalbüroleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit für die Länder Niedersachsen und Bremen.

Engelke hebt hervor, dass die FDP, im Rat mit drei Männern vertreten, eine Frau vorschlägt: „Alle reden darüber – wir machen es.“ Damit spielt er auf eine Absprache im Ampelbündnis an. Jeder der drei Partner darf für jedes der drei zu besetzenden Posten an der Verwaltungsspitze einen Vorschlag machen. Die SPD empfiehlt fürs Baudezernat Christian Mews, Kreisbaurat in Peine. Auch die Grünen haben offenbar einen Mann ausgeguckt als ihren Vorschlag fürs Personaldezernat.

Bruns würde, wenn Onay sie vorschlägt und der Rat sie wählt, Konstanze Beckedorf folgen. Die 59-Jährige kann sich dann auf das Kulturdezernernat und die Bewerbung Hannovers als Europäische Kulturhauptstadt konzentrieren.

Von Vera König