Ein Abschied nach acht Jahren: Sabine Tegtmeyer-Dette scheidet als Erste Stadträtin, Wirtschafts- und Umweltdezernentin aus. Sie brauche den Ruhestand, sagt sie im großen Interview, geführt in ihrem Garten. „Ich war acht Jahre lang so gut wie fremdbestimmt. Ich muss erst mal wieder ein Gefühl dafür bekommen, was ich will und was mir gut tut.“