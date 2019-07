Hannover

Die Drogenmeile vor dem Rauschgift-Konsumraum „ Stellwerk“: Nachdem der Modelleisenbahnverein Hannover die schlimmen Zustände vor seinem Clubheim öffentlich gemacht hat, meldet sich nun der Leiter der Polizeistation Raschplatz, Dirk Hallmann, zu Wort. Seine Beamten haben in diesem Jahr ihre Kontrollen und Präsenz hochgefahren und mehr Dealer aus dem Verkehr gezogen als je zuvor, sagt er. Gleichwohl ist die Lage auf dem Weg zwischen dem „ Stellwerk“ und der Fernroder Straße nicht zufriedenstellend, räumt Hallmann ein: „Wir versuchen, mit polizeilichen Mitteln dort eine harmonische Atmosphäre hinzubekommen. Das gelingt nur bedingt.“

Verdreckt: Der Eingang des Clubheims der Modelleisenbahner an der Drogenmeile. Quelle: privat

Der Chef der Raschplatz-Wache nennt Zahlen für das laufende Jahr – und belegt damit, wie viel Arbeit seine Kollegen in den Kampf gegen den Drogensumpf rund um den Hauptbahnhof investieren: Es gab im ersten Halbjahr knapp 2040 Stunden Präsenzdienst (in Uniform), dazu kommt ein Vielfaches an Einsatzstunden von Zivilbeamten. Im Vergleichszeitraum 2018 zeigten die Polizisten etwa 450 Stunden Präsenz. Im ganzen zurückliegenden Jahr gab es etwa 100 beschleunigte Verfahren vornehmlich gegen Dealer, von denen 35 in U-Haft landeten. Im laufenden Jahr sei die Zahl der 100 beschleunigten Verfahren bereits erreicht, gegen etwa 25 Täter gab es Anträge auf U-Haft.

Drogenkonsum in aller Öffentlichkeit

Die Zahlen bestätigen den Eindruck der Modelleisenbahner, die der Polizei eine hohe Einsatzdichte auf der Meile vor dem „ Stellwerk“ bescheinigten. Doch trotz hohen Kontrolldrucks der Fahnder werden in aller Öffentlichkeit auf der Meile Drogen konsumiert – freilich immer dann, wenn die Beamten nicht in Sicht sind.

Eklig: Drogenspritzen, die vor der Tür der Hobby-Eisenbahner lagen. Quelle: Mahrholz

Was nicht die einzige Grenzverletzung ist. Die Junkies, Trinker und Obdachlosen haben sich eigentlich nur in einem engen Feld direkt vor dem „ Stellwerk“ aufzuhalten. Ein grüner Strich markiert die Trennlinie, die aber konsequent missachtet wird. Hallmann: „Wir haben es dort mit kranken Menschen zu tun, die sich nicht so steuern lassen wie gewünscht.“

Würden sie sich an die grüne Linie halten, würde die sogenannte randständige Szene gar nicht vor dem Clubheim der Modelleisenbahner auftauchen, dort nicht lagern ( Hallmann: „Das ist verboten“), ihren Dreck und benutzte Drogenspritzen nicht hinterlassen. Für die Einhaltung der Grenze sei auch nicht die Polizei zuständig, betont Hallmann: Die Beamten kümmern sich um Kriminalitätsbekämpfung und Prävention.

Allerdings sorgt laut Hobby-Eisenbahner auch niemand anders dafür, dass sich die Drogenabhängigen und Co. in ihrem Bereich aufhalten – niemand vom „ Stellwerk“ und auch der städtische Ordnungsdienst nicht.

Reibereien sind programmiert

Reibereien zwischen Besuchern des „ Stellwerks“ und dem Modelleisenbahnerverein sind aus Hallmanns Sicht programmiert: „Beide Einrichtungen sind nicht kompatibel. Das passt nicht zusammen.“

Drogensumpf direkt vor dem Haupteingang des Modelleisenbahnvereins. Quelle: privat

Das Clubheim ist seit dem Jahr 2000 in den Räumen des Bahnsozialwerks, das „ Stellwerk“ gibt es seit zwei Jahren. Das Projekt „Bahnhof.sicher“, in dem sich Polizei und weitere Partner zusammengeschlossen haben, sieht übrigens nicht vor, die Szene von der Drogenmeile vor dem „ Stellwerk“ zu verdrängen. Man wolle so ein Abwandern in Stadtteile verhindern.

Sumpf wird keine „Schäfchenwiese“

Allerdings sehe das Konzept sehr wohl vor, das Strafrecht und auch das Ordnungsrecht so auszuschöpfen, um auf Angehörige der Szene, die sich nicht an Vorschriften und Regeln halten, einzuwirken. Heißt im Klartext: Auch Osteuropäer, die inzwischen den Löwenanteil der randständigen Gruppe in Hannover stellen, müssen bei häufigen Verstößen damit rechnen, dass ihnen die Freizügigkeit aberkannt werden kann. Und dennoch: „Der Bereich rund um den Bahnhof wird keine Schäfchenwiese werden“, versichert Hallmann.

Zur „Aufhellung der Situation“ planen die Polizei und ihre Partner des Projekts „Bahnhof.sicher“ laut Hallmann als nächstes eine Fragebogen-Aktion. Drei Personengruppen sollen zur Situation rund um den Hauptbahnhof befragt werden.

Fragebogen-Aktion Das Projekt „Bahnhof.sicher“ plant in den nächsten Wochen eine Fragebogen-Aktion. Berufspendler, Geschäftsleute und Mitglieder der Drogenszene sollen zur Situation rund um den Hauptbahnhof befragt werden. Ziel ist es nach Angaben des Leiters der Polizeistation Raschplatz, Dirk Hallmann, ein „breites Bild zu bekommen“ in Bezug auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen, die Probleme und wer in welchem Bereich in welcher Intensität betroffen ist. Dabei sollen Fragebögen in vierstelliger Anzahl ausgegeben werden.

Von Britta Mahrholz