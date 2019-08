Die Polizei hat in der Junkie-, Obdachlosen- und Trinkerszene rund um den Hauptbahnhof Hannover durchgegriffen. Wie die Behörde am Montag auf NP-Anfrage mitteilte, gab es am vergangenen Freitag und Sonnabend Kontrollen gegen lagernde Personen. Rund 35 Platzverweise wurden verhängt. An den Aktionen waren auch Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes beteiligt.