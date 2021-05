Hannover

Während der Bauzeit von anderthalb Jahren müssten Radfahrer und Fußgänger eben Umwege in Kauf nehmen. So hatte es sich die Stadt ursprünglich beim Projekt Dornröschenbrücke gedacht. Das marode Bauwerk, eine wichtige Verbindung zwischen Linden und der Nordstadt, muss erneuert werden. Doch Druck aus der Politik im Rat und Bezirk haben offenbar zu einem Umdenken geführt.

Wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat, will sie jetzt noch einmal vier verschiedene Varianten prüfen, die die Einschränkungen für Radfahrer und Fußgänger während des Baus der neuen Dornröschenbrücke in Grenzen halten sollen. Zum einen will die Bauverwaltung untersuchen, ob sich die Bauzeit der Brücke deutlich beschleunigen ließe.

Neubau direkt neben der alten Brücke möglich?

Eine weitere Möglichkeit könnte sein, die neue Brücke direkt neben der alten zu errichten und diese noch so lange wie möglich weiter zu nutzen. Das könnte zu einer deutlichen Verringerung der Sperrzeit führen, in der Fußgänger und Radfahrer Umwege von mehreren hundert Metern in Kauf nehmen müssten.

Bei einer Sperrung wäre der mit 600 Metern kürzeste Umweg der über die an der Faust gelegene Justus-Garten-Brücke. Die allerdings ist schon heute gerade an schönen Tagen viel zu schmal. Sie wird von 1,2 Millionen Radfahrern pro Jahr passiert und könnte kaum eine Verdoppelung dieser Zahl verkraften, wenn die Dornröschenbrücke während der Bauzeit komplett ausfiele.

Deshalb will die Stadt auch eine Erweiterung der Justus-Garten-Brücke untersuchen. Denkbar wäre auch eine parallele Brücke daneben, so dass Radfahrer und Fußgänger voneinander getrennt werden könnten.

Wohl keine Behelfsbrücke während der Bauzeit

Als vierte Variante will sich die Stadt anschauen, wie sie die Brücke Spinnereistraße für den Radverkehr attraktiver machen könnte. Die ist zwar noch viel weiter von der Dornröschenbrücke entfernt. Allerdings könnte diese Verbindung die Justus-Garten-Brücke entlasten.

Vom Tisch scheint allerdings die Errichtung einer Behelfsbrücke während der Bauzeit. Sie würde für die anderthalb Jahre rund 700.000 Euro kosten. Für die Stadt steht das nicht im Verhältnis zum Nutzen. Und auch die Ampel hat trotz Protesten aus der Opposition klargestellt, dass sie dieses Geld lieber in eine dauerhafte Lösung investieren will.

Grüne wollen Fähre oder Ponton für Fußgänger

Als Favorit gilt aktuell eine Erweiterung der Justus-Garten-Brücke. Aus Sicht von Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin kann das aber nur eine Lösung für den Radverkehr sein. Fußgänger, gerade ältere, träfe der Umweg von 600 Metern besonders hart. Gardemin schlägt deshalb für diese eine „kleine Brücke, Fähre oder ein Ponton im Bereich der Dornröschenbrücke“ vor.

Welche Lösung es auch wird: Zumindest scheint es dafür etwas mehr Luft zu geben, als bisher gedacht. Bisher war die Politik davon ausgegangen, dass die alte Dornröschenbrücke nur bis Ende 2023 hält. Jetzt hat die Stadt allerdings mitgeteilt, dass sie bei ständiger Überwachung noch bis Ende 2024 genutzt werden könnte.

Von Christian Bohnenkamp