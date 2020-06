Hannover

Kann in Hannovers Ampelbündnis wieder Frieden herrschen? Noch schweigen sich alle Beteiligten aus. Die Missstimmung über die Dezernentensuche, bei der Christian Mews als Wunschkandidat der SPD für den Posten des Stadtbaurats durchfiel, ist zu groß. Nach wie vor verlangt die SPD eine Neuausschreibung aller drei zu besetzenden Dezernatsposten – und bringt damit auch die Opposition im Rat gegen sich auf.

Die Wahl der drei Spitzenbeamten verzögert sich bis mindestens September. Wie die NP berichtete, hatte OB Belit Onay Mews gebeten, seine Bewerbung zurückzuziehen. Er soll an Fachlichkeit und Qualifikation gezweifelt haben. FDP-Ratschef Wilfried Engelke berichtete der NP, Onay habe mit fünf bis zehn anderen Bewerbern fürs Baudezernat gesprochen. Das kommentiert sein SPD-Kollege Lars Kelich so: „Er kann ja auf gut Glück jemanden vorschlagen in der Hoffnung, es findet sich eine Mehrheit im Rat.“

„Bürgern schwerlich zu vermitteln“

CDU-Fraktionschef Jens Seidel ärgert sich über die Vakanz an der Stadtspitze.: „Den Bürgern ist das nur schwerlich zu vermitteln und kann zu Vertrauensverlust und Politikverdrossenheit führen.“ Die Wähler hätten ihren Wunsch nach Veränderung deutlich gemacht. „Sie haben signalisiert, dass sie sich ein Anpacken und Loslegen bei den wichtigen Projekten und Zukunftsfragen wünschen, die jetzt schon über einen langen Zeitraum liegen geblieben sind.“

So etwas könnten aber dauerhaft unmöglich Interims-Dezernenten leisten. „Die beiden Dezernentinnen, die eine Fülle von Aufgaben mit übernommen haben, dürfen damit nicht unbegrenzt be- und überlastet werden.“ Auch die rund 11.500 Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben laut Seidel „ein berechtigtes Interesse daran, dass Unsicherheiten beendet werden“

„Das wirkt trotzig“

„Ein Trauerspiel ohne Gewinner“, kommentiert Julian Klippert von der „Fraktion“ die Dezernentensuche. Falls es berechtigte Kritik gebe an der von der FDP fürs Sozialdezernat vorgeschlagenen Landtagsabgeordneten Sylvia Bruns hätte die SPD sie vorher äußern sollen. „Nicht jetzt, wenn sie ihren Kandidaten nicht durchbekommt. Das wirkt trotzig.“ Es schade der SPD, dem Verfahren und dem Ansehen der Politik, „Es tritt den Nerv von Menschen, die sich denken, es geht nur um Posten und Parteibuch.“

Lars Kelich macht den Bündnispartnern und dem OB Vorwürfe: „Den Suchauftrag und das Vorschlagsrecht, was uns durch die Ampel und den OB zugeteilt wurde, haben wir gern erfüllt.“ Von daher sei ein Anruf mit der Bitte um Verzicht „inakzeptabel“. Der OB habe der Stadt „einen Bärendienst erwiesen: Wer möchte sich nach solch einem Umgang von Seiten der Verwaltungsspitze noch freiwillig in Hannover für ein Wahlamt bewerben?“

Die SPD erwartet „zeitnahe Gespräche, um das weitere Vorgehen zu besprechen“ und verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. Verhandlungen, Ausschreibungen und Bewertungen müssten von vorn beginnen – was sowohl Grüne als auch FDP ablehnen.

Von Vera König