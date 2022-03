Nordstadt

Die Geschichte der ehemaligen Hebammenlehranstalt ist deutlich älter als die ihrer Gebäude in der Nordstadt. Dort stehen seit 2006 die Schule zusammen mitsamt Treppenhaus und Einfriedungen sowie die dazugehörige Kapelle unter Denkmalschutz. Die Bauwerke haben eine städtebauliche und „geschichtliche Bedeutung im Rahmen von Ortsgeschichte“; zudem sind sie „aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes für Bau- und Kunstgeschichte“ denkmalgeschützt, so das Landesamt für Denkmalpflege.

Hebammenschule vor fast 250 Jahren gegründet

Errichtet wurden die Bauten nach dem Entwurf von Carl Wolff zwischen 1901 und 1903. Die Hebammenlehranstalt entstand jedoch schon im Jahr 1781: Damals wurde ein „Accouchir-Hospital“ in einem Armen- und Waisenhaus nahe der heutigen Großen Packhofstraße eingerichtet. Dort wurden Hebammen und Wundärzte in Geburtshilfe ausgebildet sowie obdachlosen Schwangeren bei der Entbindung geholfen. 1812 wurde die Entbindungs- und Hebammenanstalt in die Osterstraße verlegt, 1864 folgte der Umzug in einen Neubau von Adolf Funk in der Meterstraße.

Im Jahr 1903 bezog die „Provinzial-Hebammenlehranstalt“ dann das heutige Denkmal in der Nordstadt. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Gebäude stark zerstört, bis 1965 ging der Wiederaufbau. Der in „Niedersächsische Landesfrauenklinik und Hebammen-Lehranstalt Hannover“ umbenannte Komplex wurde 1983 ein Lehrkrankenhaus der MHH und 1991 – nach Übergabe an die Stadt – an das Nordstadtkrankenhaus angegliedert. Im Jahr 2015 wurde die Geburtshilfe geschlossen und das Denkmal verkauft. Nun entstehen in der ehemaligen Frauenklinik teure Apartments.

Landesfrauenklinik in roten und gelben Ziegelsteinen

Das Hauptgebäude der früheren Hebammenschule besteht aus drei Hauptgeschossen sowie einem Keller- und Dachgeschoss. Ebenso wie die östlich gelegene Kapelle zeigen sich die Bauten in zwei Farben und sind für die Denkmalschützer „vergleichbar gegliedert“: Der Sockel ist in roten und das Hauptgeschoss in gelben Ziegelsteinen verblendet. Sämtliche Rahmungen wurden in Sandstein gefasst. Zudem befand sich im Inneren „je ein Raum für den Geistlichen und zur Aufbewahrung der Leichen sowie Sezier- und Desinfektionsräume“.

