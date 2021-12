Hannovers Corona-Intensivpatienten: Im Schnitt 60 Jahre und fast immer ungeimpft

Hannover

Die Belegung auf Hannovers Intensivstationen ist hoch, doch noch gibt es Kapazitäten. Auch deshalb waren einige Kliniken in der Stadt, darunter das Siloah sowie die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), in der Lage, nach dem sogenannten Kleeblatt-System lebensbedrohlich erkrankte Corona-Patienten aus anderen Bundesländern aufzunehmen.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt, der nach dem jüngsten Corona-Gipfel die Beschlüsse als unzureichend kritisiert und „weitergehende Maßnahmen“ angemahnt hatte, sieht die Lage weiter sehr kritisch. „In der gegenwärtigen Lage kann man nicht ausschließen, dass die hohe Zahl positiver Corona-Nachweise das Erfassungs- und Meldesystem ans Limit bringt“, warnt der Mediziner. Er sehe deshalb keinen Grund zur Entspannung, „zumal die Spitzenbelastung der Intensivstationen mit zeitlicher Verzögerung für Ende Dezember bis Mitte Januar erwartet wird“.

Vier Kinder liegen auf Intensivstationen – zwei in Hannover

Landesweit liegen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Hannover aktuell 244 Erwachsene sowie vier Kinder auf Intensivstationen. Knapp jeder achte intensivmedizinisch versorgte Patient – insgesamt 32 – kommt dabei aus anderen Bundesländern (Bayern, Sachsen und Thüringen) und wurde wegen überlasteter Stationen nach Niedersachsen verlegt.

Das KRH Klinikum Region Hannover hat bislang vier Patienten aus besonders betroffenen Regionen aufgenommen. „Zwei Erkrankte werden im Siloah, die anderen beiden in Lehrte sowie im Klinikum Großburgwedel behandelt. Weitere Übernahmen sind derzeit nicht geplant“, sagt Kliniksprecher Nikolas Gerdau.

90 Prozent der Intensivpatienten sind über 50 und ungeimpft

Damit liegen zurzeit allein in den KRH-Häusern insgesamt 18 Covid-19-Patienten (Vorwoche: 14), die auf den Intensivstationen künstlich beatmet werden. Gerdau: „Der Altersdurchschnitt der Erkrankten liegt zwischen 50 und 60 Jahren. 80 bis 90 Prozent dieser Männer und Frauen sind nicht geimpft.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Lage in der MHH sieht ähnlich aus: Dort befinden sich insgesamt 24 Patienten – in der Vorwoche waren es 18 – auf den Intensivstationen, die Hälfte von ihnen wird beatmet, darunter auch Patienten aus anderen Bundesländern. „Weitere Verlegungen sind möglich“, betont Sprecherin Simone Corpus. Nach Angaben der Uni-Klinik sind 90 Prozent der Corona-Patienten ungeimpft und im Schnitt 60 Jahre alt. Und auch zwei Kinder müssen intensiv behandelt werden, eines an einer künstlichen Lunge (ECMO).

Die Kehrseite des Kleeblatt-Konzeptes

Ministeriumssprecher Oliver Grimm stellt klar: „Jede Patientin und jeder Patient, der intensivmedizinischer Behandlung bedarf, belegt ein entsprechend ausgestattetes Bett in einem Krankenhaus. Für die Messung der Auslastung der Intensivkapazitäten ist es daher unerheblich, wo eine Patientin oder ein Patient herkommt.“

Am Mittwoch lag der Intensivbetten-Indikator niedersachsenweit – wie schon am Vortag – bei 10,6 Prozent. Sorgen die Patientenverlegungen nach dem Kleeblatt-Konzept also auch dafür, dass die Quote weiter hoch bleibt und daher andere Patienten mit planbaren Operationen das Nachsehen haben? „Nein, die Anzahl sorgt nicht dafür, das planbare Operationen verschoben werden müssen“, sagt MHH-Sprecherin Corpus. Das KRH lässt eine Anfrage dazu unbeantwortet.

Wann müssen Operationen verschoben werden?

Und das Gesundheitsministerium teilt mit: Patientenverlegungen aus anderen Bundesländern über das Kleeblattsystem erfolgen grundsätzlich nur an Krankenhäuser, die sich zur Aufnahme bereiterklären und über entsprechende freie Kapazitäten verfügen. Grimm weiter: „Die Verschiebung von planbaren und medizinisch nicht zwingend notwendigen Operationen ist immer dann notwendig, wenn für ein Krankenhaus keine andere Möglichkeit besteht, die landesseitig vorgegebene Quote von 15 Prozent der freizuhaltenden Intensivkapazitäten zu erreichen.“

Von Britta Lüers