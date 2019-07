Hannover

Kommt der evangelische Kirchentag 2025 erneut nach Hannover? Diese freudige Überraschung hatte Landesbischof Ralf Meister am Sonntag beim NP-Rendezvous im Stadtpark angekündigt - und sich damit möglicherweise etwas weit aus dem Fenster hinausgelehnt. Denn eine Entscheidung darüber ist noch nicht endgültig gefallen.

Aber die Chancen stehen ausgezeichnet. „Wir haben die allerbesten Erinnerung an den Kirchentag 2005 in Hannover“, so Kirchentagssprecher Stephan von Kolson. Julia Helmke, Generalsekretärin des Kirchentags, freue sich sehr über die grundsätzliche Bereitschaft der Stadt, 20 Jahre später erneut eine derartige Veranstaltung auszurichten.

Damals waren mehr als 100.000 Dauergäste für alle fünf Tage in Hannover geblieben. Am Eröffnungstag waren 400.000 Besucher gezählt worden, allein die Eröffnungsveranstaltung sprengte mit 50.000 Teilnehmern beinahe die Kapazität des Opernplatzes.

Für Hannover war es damals bereits das vierte derartige Großereignis. Die Bereitschaft zum fünften Aufschlag 2025 hatten Landesbischof Meister, Ministerpräsident Stephan Weil und der damalige OB Stefan Schostok in einem Brief an den Kirchentag deutlich gemacht – faktisch ein Bewerbungsschreiben. „Wir sind auf einem guten Weg, es gibt Gespräche“, bestätigte von Kolson auf Anfrage der NP.

Entschieden würde aber in der Regel erst drei oder vier Jahre vor der Veranstaltung, nach dieser Rechnung also frühestens 2021. In der hannoverschen Landeskirche rechnet man indes anders. „Wir gehen davon aus, dass wir den Zuschlag erhalten“, erklärte der stellvertretende Pressesprecher Benjamin Simon-Hinkelmann. „Wahrscheinlich wird sich das in diesem Jahr entscheiden, allerdings erst nach dem Sommer.“

