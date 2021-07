Hannovers CDU will Bürgerservice in 48 Stunden

Hannover

Golden hängen die Abendwolken über der Stadt, die eher hässliche Front des einstigen Maritim-Grandhotels wird verdeckt durch den Schriftzug „Gemeinsam stark für Hannover“ – so sieht das Programm der CDU für den Kommunalwahlkampf aus. 58 Seiten dick, erarbeitet von mehr als 400 Mitgliedern in digitalen Workshops.

„Wir werden gebraucht“, findet Parteichef Maximilian Oppelt, der auf Zuwachs im Rat setzt. Von der Wahl Belit Onays zum Oberbürgermeister hätten viele Aufbruch erwartet. Doch der sei nicht eingetreten. Die Christdemokraten stünden für einen Richtungswechsel.

Ämter aufstocken

Der soll mit einem besseren Bürgerservice beginnen. Die Wartezeiten seien noch länger geworden, kritisiert die CDU, die eine „Smart City“ fordert. Innerhalb von 48 Stunden, spätestens aber innerhalb von sieben Tagen, müssten Termine in Bürgerämtern möglich sein und nicht erst nach Monaten. Personell und materiell sollten die Anlaufstellen aufgestockt werden, so Oppelt. In jedes Bürgeramt gehöre eine „Feuerwehrkraft“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus der Rathausaffäre um die unzulässigen Zulagen, die zum Rücktritt von OB Stefan Schostok führten, habe die Verwaltung nicht viel gelernt, ist der Eindruck bei den Christdemokraten. Noch immer fehle eine Anlaufstelle, an die sich jeder Mitarbeiter mit Hinweisen auf nicht korrektes Verhalten wenden könne.

Zuviel Schulcontainer

Ganz obenan auf der To-do-Liste steht die Sanierung von Schulen. Viel zu oft verbrächten die Kinder ihren Schulalltag in Containern, wird kritisiert. Und die versprochene Modernisierung der Toiletten lasse bei dem eingelegten Tempo bestimmt noch 30 Jahre auf sich warten.

Sicherheit, Sauberkeit und Soziales ist für die CDU ein Themenfeld. In allen Bereichen viel Luft nach oben, beobachtet Oppelt. Der städtische Ordnungsdienst müsste verdoppelt werden. Sprich: 100 Einsatzkräfte statt der bisherigen 50, Kontrolle auch in Stadtbezirken und eine Ausweitung der Zeiten. Das aber gekoppelt mit „mehr Fürsorge“. Obdachlose sollten nicht auf der Straße stehen, Anlaufstellen gerade für wohnungslose Frauen ausgeweitet werden.

Mehr Geld für Radverkehr

„Die City muss für alle erreichbar sein“, will die CDU. Sie verspricht mehr Investitionen in den Radverkehr, einschließlich zusätzlicher Fahrrad-Parkhäuser. In Bussen und Bahnen fehle ein einfacheres Tarifsystem.

Wie das alles finanzieren? „Durch Wachstum in der Wirtschaft“, schlagen die Christdemokraten vor. Sie setzen auf steigende Gewerbesteuereinnahmen – allerdings nur dann, wenn man beispielsweise den Handel nicht durch grüne Verkehrspolitik behindere.

Von Vera König