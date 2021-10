Hannovers Bürgerämter schaffen gerade mal einen Mittelplatz

Hannover

Wochenlange Wartezeiten auf einen Termin haben Hannovers Bürgerämter in schlechten Ruf gebracht. Dass es Verbesserungsbedarf gibt, sieht auch die Verwaltung ein – und verspricht, bis Ende des Jahres werde der Service wirklich kundenfreundlich. Vielleicht kann die Stadt dann im bundesweiten Vergleich besser abschneiden als derzeit. Beim Behördenranking in den 40 größten deutschen Städten landet Hannover auf dem 17. Platz.

Der Verbraucherschutzverband Berlin/Brandenburg hat rund 32.000 Bewertungen von weit mehr als 300 Behörden analysiert. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 3,5 von fünf möglichen Sternen. Hannover liegt mit 3,68 Sternen knapp über diesem Mittelwert. In die Beurteilung eingeflossen sind 1084 Bewertungen in neun Anlaufstellen.

Rückstau war enorm

Die Schließung von einigen Bürgerämtern durch die Corona-Pandemie, ab er auch Ausfälle von Personal und überall begrenzte Zugangsmöglichkeiten hatten zu enormem Rückstau geführt. Die ersten und größten Problem waren in der Elterngeldstelle zu beobachten. Monatelang mussten junge Eltern auf die Bearbeitung der Elterngeldanträge und damit auf die Auszahlung des Geldes warten. In Spitzenzeiten hatten sich mehr als 2000 Anträge angestaut.

Probleme bei der Kfz-Zulassung

Wer sein Auto um- oder abmelden wollte, brauchte ebenfalls starke Nerven. In der Kfz-Zulassungsstelle waren bis zu zwei Monate Wartezeit auf einen Termin die Regel. Beim Engpass mit den Bürgerämtern half im August eine kreative Lösung. Im Ihme-Zentrum richtete die Stadt ein zusätzliches, sogenanntes Pop-up-Bürgeramt ein. Bis Jahresende kümmert sich das Team dort um Personalausweise und Reisepässe.

Die Stadt verspricht, künftig müssten Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich nur noch maximal eine Woche auf einen freien Termin warten. Mehr als 40 neue Stellen würden eingerichtet.

Wuppertal ist am besten

Ob das wirklich einen Schub im Ranking bringt oder die Probleme noch woanders liegen, bleibt abzuwarten. Vielleicht lohnt sich ein Blick auf die Behördenbesten: Mit 4,52 von Fünf Sternen landete Wuppertal auf dem ersten Platz der Analyse. Die Silber-Medaille sichern sich die Augsburger Behörden (4,07 Sterne) vor den Bürgerämtern in Frankfurt am Main (3,97 Sterne). Bremen (2,82 Sterne), Köln (2,8 Sterne) und Duisburg (2,63 Sterne) schnitten in dem Ranking am schlechtesten ab.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erschreckend, so der Verbraucherschutzverband, sei die Reaktion der Verwaltungen auf schlechte Noten. „Gerade einmal eine Hand voll der 344 Behörden“ hätten zu den Bewertungen Stellung genommen. Das kritische Fazit: „Während es für Restaurants und stationäre Geschäfte zum Alltag gehört, sich mit den Online-Bewertungen ihrer Kunden auseinanderzusetzen, scheinen die deutschen Behörden hierauf keinen Wert zu legen.“

Von Vera König