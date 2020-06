Hannover

Sie waren mal Gegner. „Wir sind uns hart angegangen“, sagt Matthias Waldraff über Alptekin Kirci. Das war im Jahr 2013, als Waldraff für die CDU und FDP den Kampf um den Posten des Oberbürgermeisters annahm – und Kirci den Wahlkampf für Stefan Schostok auf SPD-Seite managte. „Lange her. Seitdem hat sich eine Freundschaft entwickelt“, so der Anwalt. Die nun in einer beruflichen Zusammenarbeit mündet – Kirci ist in der Kanzlei Waldraff in der Sophienstraße eingestiegen.

Parteidifferenzen wird es in der Kanzlei nicht geben

Der SPD-Mann wird dort als Fachanwalt für Steuerrecht tätig sein – wenn es denn die Zeit zulässt. Denn der 49-Jährige ist Mitglied der SPD-Fraktion im Landtag. Den Parteivorsitz in Hannover hat er allerdings inzwischen abgegeben. Parteidifferenzen müssen die beiden nicht befürchten: Auch Waldraff ist seit zwei Jahren Mitglied in der SPD.

Für den 68-Jährigen ist der Beitritt Kircis ein Schritt in eine neue Richtung: „Wir wollen uns in der Kanzlei mit Steuer-Strafrecht erweitern.“

Von Christian Lomoth