Hannover

Bummeln, Stöbern, Feilschen – das war auf der ältesten Trödelmeile in Deutschland am Hohen Ufer in der Altstadt zwei Jahre lang wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Jetzt kommt der Neustart mit der Auftaktveranstaltung am Sonnabend, den 26. März. Danach findet der Flohmarkt wieder wie gewohnt im Wochenrhythmus statt.

Während andere Flohmärkte zwischenzeitlich unter Auflagen wieder öffnen durften, war das am Rand der Altstadt nicht möglich. Der Grund: Anders als bei ähnlichen Veranstaltungen etwa auf Parkplätzen konnte das Gelände an der Leine als öffentlich zugänglicher Bereich mit Gastronomiebetrieben nicht einfach abgesperrt werden, um an einem Einlass etwa entsprechend der 2G- oder 3G-regeln den Impfstatus der Besucher zu prüfen. Ohnehin wären dazu nach Angaben der Hannover Veranstaltungs-Gesellschaft (HVG) als Ausrichter Zäune mit einer Gesamtlänge von 6,5 Kilometern nebst Kontrollpersonal an den Zugängen erforderlich gewesen. „Das wäre finanziell nicht darstellbar gewesen“, hatte Geschäftsführer Hans Nolte gesagt.

Auftakt noch im Wintermodus

Jetzt sollen die Beschränkungen fallen. Das Land Niedersachsen will nach derzeitigem Stand der Dinge vom 20. März an keine Corona-Verordnung mehr erlassen. Für den Altstadt-Flohmarkt bedeutet dies, dass er am 26. März noch im Wintermodus von 9 bis 15 Uhr stattfindet. Am folgenden Sonnabend beginnt dann die Sommersaison mit der Öffnungszeit von 8 bis 16 Uhr. „Wir befolgen damit die Anordnungen des Gesundheitsamtes“, sagt HVG-Sprecherin Maike Scheunemann.

Spannend bleibt die Frage nach der Resonanz bei den Händlern und Kleingewerbetreibenden. Rund 130 von ihnen haben vor der Pandemie regelmäßig Tische und Stände aufgebaut. Einige von ihnen sind zwischenzeitlich zu anderen Flohmärkten abgewandert. „Wir hoffen sehr, dass sie wieder in die Altstadt kommen“, sagt Scheunemann.

Von Bernd Haase