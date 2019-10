Hannovers Altes Rathaus muss saniert werden

Hannover

Die historischen Ziegel bröckeln. Damit keine Stücke herunterfallen, sind Teile von Hannovers Altem Rathaus bereits mit Netzen und Schutzhauben abgedeckt worden. Im kommenden Jahr soll der Gebäudekomplex, dessen ältesten Teile aus dem frühen 15. Jahrhundert stammen, nun saniert werden. Knapp eine Million Euro wird das kosten.

Hauptgrund für die Schäden an der Fassade ist eine Technik, die in den 1980er Jahren bei einer Sanierung verwendet wurde. Das Gebäude wurde damals mit einer wasserabweisenden Schicht überzogen. Das war damals stand der Technik, hat allerdings den Nachteil, dass sich hinter der Schutzschicht Feuchtigkeit sammeln kann. Das war schon beim Neuen Rathaus ein Problem. Nun ist auch das Alte Rathaus davon betroffen.

Schäden vor allem an Türmchen und Fialen

Wie die Stadt am Montag im Bezirksrat Mitte berichtete, haben sich im Zusammenspiel mit Frost vor allem an den fein ausgearbeiteten Türmchen und Fialen Schäden gebildet. Zuständig für das Alte Rathaus ist eigentlich vor allem die Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG), eine Tochter der Sparkasse. Sie hatte die Immobilie per Erbbaurecht übernommen und diese 2018 untersuchen lassen, als die ersten Schäden bemerkt wurden.

Die HRG hat ein Sanierungskonzept erstellen lassen. Dieses sieht vor, dass die Fassade komplett überprüft und wo nötig neu verfugt wird. Teile mit Schäden sollen überarbeitet werden. Vor allem an den Türmchen und Fialen müssen einige Ziegel sogar komplett ersetzt werden.

Spezialanfertigungen von Ziegeln nötig

Eine Ziegelei aus Glückstadt hat den Auftrag bekommen, die notwendigen Spezialanfertigungen zu machen. Beginnen sollen die Arbeiten im Frühjahr 2020 auf der Seite des Dogenpalastes, in dem sich das Standesamt befindet. Bis Oktober 2020 sollen sie abgeschlossen werden.

Da es sich um eine außergewöhnliche Sanierung handelt, die über die üblichen Instandhaltungen hinaus geht, hat die HRG die Stadt um einen Zuschuss gebeten. Sie schlägt der Politik vor, sich mit maximal 500.000 Euro freiwillig an der Sanierung des historisch bedeutenden Gebäudes zu beteiligen. Die muss allerdings noch zustimmen. Der Bezirksrat Mitte hat seine Entscheidung am Montag vorerst vertagt.

Von Christian Bohnenkamp