Hannovers Ärzte sauer, weil Aha neue Gebühren kassieren will

Die Pandemie haben wir noch nicht im Griff. Aber der Abfallwirtschaftsbetrieb der Region Hannover (Aha) hat zumindest eine Antwort für den Test- und Impfmüll: die Meditonne für nicht-infektiösen medizinischen Abfall. Und zwar in den Größen 240 Liter (Rolltonne) und 1100 Liter (Rollcontainer).

„Mit diesem Angebot reagiert aha auf die verstärkten Anfragen zur Entsorgung von Abfällen im Zusammenhang mit Covid-19, die von Test- und Impfzentren, Arztpraxen, Pflegeheimen und Kommunen bei aha eingegangen sind“, erklärt Unternehmenssprecherin Helene Herich.

Jede Container-Leerung kostet 70 Euro

Jede Leerung für die Tonne soll 30 Euro kosten, für den Container 70 Euro. Die Abholung erfolgt laut Aha alle 14 Tage. Bei den Ärzten kommt dieses Angebot überhaupt nicht gut an. Dr. Thomas Buck, Vorsitzender der Bezirksstelle Hannover der Ärztekammer: „Das ist ein Stück aus dem Tollhaus“, meint er zur Meditonne.

Seine Verärgerung klingt nachvollziehbar. Seit Langem leisteten die Ärzte und ihre Beschäftigten alles, um möglichst viele Menschen vor Corona zu schützen – zusätzlich zum normalen Praxisbetrieb. Und nun das: „Die Politik muss endlich für mehr Impfstofflieferungen sorgen, anstatt uns mit kostenpflichtigen Mülltonnen zu beglücken“, sagt Buck. Hinzu kommt die Debatte um den digitalen Impfpass, der Streit um die Zulassung von Astrazeneca. Die Ärzte haben das Gefühl, dass ihnen immer neue bürokratische Hürden in den Weg gelegt werden.

Meditonne ist keine Pflicht

Der Entsorgungsbetrieb erklärt, dass die Meditonne „nicht verpflichtend“ sei. In dem Schreiben an die Ärzte verweist Aha darauf, dass der Impf- und Testmüll nicht mit dem Restabfall entsorgt werden dürfe. Sondern er müsse direkt verbrannt werden. So etwas nennt man Eulen nach Athen tragen. Schließlich impfen die Ärzte nicht zum ersten Mal.

Das spitze Gegenstände (zum Beispiel Kanüle) in „zwei ineinander gestellte reißfeste, feuchtigkeitsbeständige und dichte Behältnisse gesammelt“ werden müssen, dürfte unter dasselbe Kapitel fallen.

Auf die Frage, wie der Medizin-Müll bislang gesammelt wurde, antwortete die Aha-Sprecherin: „Ob Arztpraxen ihrer Entsorgungspflicht fachgerecht nachkommen, kontrolliert die untere Abfallbehörde.“ Aha habe bereits in der Vergangenheit den Medisack (30 Liter Sack für 3,45 Euro zur Sammlung von Altmedikamenten) angeboten. Für größere Mengen an Medizin-Müll komme nun die Meditonne. Man könnte auch umgangssprachlich sagen: Eine Impfkampagne zum in die Tonne treten.

Von Thomas Nagel