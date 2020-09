Für viele Menschen in Deutschland ist das größte Flüchtlingslager Europas weit weg – doch für Nina Malik, Erzieherin aus Hannover, ist Moria genau der Ort, an dem sie jetzt sein will. Um zu helfen, um der Welt zu zeigen, wie es dort aussieht, ist sie vergangenen Dienstag auf die griechische Insel Lesbos gereist.