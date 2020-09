Hannoveraner setzt auf Facebook stummes Zeichen gegen Corona-Leugner 

Nach Berlin: In Hannover findet am Sonnabend eine Anti-Corona-Demo von sogenannten Querdenkern statt. Ein Hannoveraner macht dagegen auf Facebook mobil. Sein Protest soll nicht auf der Straße, nur im Internet stattfinden – aus mehreren Gründen.

Internet-Protest: René Pöplow will ein stummes Zeichen gegen die Anti-Corona-Demo am Sonnabend setzen, lädt auf Facebook zur Veranstaltung „Keine Demo in Hannover" ein. Quelle: Screenshot Facebook/Montage NP