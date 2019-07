Hannover

Eine steht schon. Passenderweise direkt vor einem Bio-Supermarkt. An der Celler Straße, stadteinwärts gesehen kurz hinter der Ampelkreuzung mit der Lister Meile, ist eine neue Ladesäule für Elektrofahrzeuge installiert worden. Nicht zufällig. Denn eine ganze Reihe von Anliegern haben sich diesen Standort gewünscht.

„Es ist ja nicht sinnvoll, Ladesäulen dort aufzustellen, wo niemand ein Elektroauto hat“, so die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette am Freitag bei der Einweihung. Um zu erfahren, wo diese Ladeeinrichtungen sinnvoll sind, hatte Enercity zur Mitmachaktion „Vorfahrer Challenge“ aufgerufen. Von März bis Juni konnten Vorschläge eingereicht werden. „Wir errichten die Ladesäulen ja nicht für uns, sondern für die Kunden“, betonte Vorstandschefin Susanna Zapreva.

Mehr als 2200 Teilnehmer – sogenannten Vorfahrern – aus 13 Stadtbezirken hatten mehr als 1300 Vorschläge eingereicht. Die meisten kamen aus dem Stadtbezirk Vahrenwald-List: 306 Vorschläge für 158 Standorte.

Vom Twingo auf den Plug-in-Hybriden

Einer stammt von Marius Püth. Der 26-jährige Maschinenbaustudent steht kurz vor seinem Master und überlegt, zum Berufseinstieg vielleicht auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen. „Noch fahre ich einen alten Twingo“, erzählt er. „Aber wenn die Rahmenbedingungen stimmen, könnte ich mir die Anschaffung vielleicht eines Plug-in-Hybriden vorstellen.“ Durch ein Plakat in der Stadtbahn sei er auf die Mitmachaktion aufmerksam geworden und habe gleich per Handy mitgemacht. Sein Standortvorschlag: Edenstraße, Höhe Lister Passage. „Das ist gleich vor meiner Haustür.“ Sieben weitere Anlieger haben für diesen Standort plädiert.

Neben dem Preis sei vor allem die Ladeinfrastruktur eine wichtige Rahmenbedingung für den Umstieg, räumte Tegtmeyer-Dette ein. Und da ist die Stadt gefragt. Es geht um Zugang für Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum. Bei einer Ausschreibung hatte Enercity den Zuschlag erhalten.

Anreize schaffen und Schub geben

Bis Ende des Jahres will das Unternehmen mehr als 900 öffentliche und private Ladepunkte installieren. Zwei davon enthält bereits die neue Säule an der Celler Straße. „Wir spielen damit eine Vorreiterrolle für alle deutschen Städte“, so Zapreva. Eine gute Ladeinfrastruktur schaffe Anreize zum Umstieg. „Die Beteiligung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, meinte auch die Erste Stadträtin. „Dadurch wird die Elektromobilität in Hannover einen Schub kriegen.“

Von Andreas Krasselt