Hannoveraner genießen sonniges Wetter nach vielen Tagen Dauerregen

Hannover

Eine gefühlte Ewigkeit ist es her, dass sich in Hannover die Sonne gezeigt hat und von einem nahezu wolkenlosen Himmel schien. Jetzt ist es endlich so weit. An diesem Wochenende haben etliche Hannoveraner das gute Wetter zum Anlass genommen für ausgedehnte Spaziergänge in Gärten und Parks, für einen Kaffee auf Außenterrassen, fürs Joggen um den Maschsee. Am Montag soll das gute Wetter anhalten, die Sonne scheinen und die Temperaturen noch etwas milder werden.

Sonne und Wind am Maschsee

Am Maschsee ist es am Sonntagmittag noch recht windig und kühl. Das hält viele Hannover-96-Fans aber nicht davon ab, kurz vor dem Gang ins Stadion noch ein Bier und einen Snack auf der Außenterrasse des Courtyard Hotels zu sich zu nehmen. „Das sind tolle Bedingungen für ein Heimspiel“, sagt Ado Wallheinke, der das Spiel zusammen mit seinem Sohn Daniel schaut. Bei dem Wetter steige sogar die Hoffnung auf einen Sieg, meint er. Allzu großes Vertrauen in die Mannschaft habe er aber nicht.

Jan Starkebaum ist wie üblich am Sonntag um den See gejoggt und schaut nun mit seiner dreijährigen Tochter Greta auf die glitzernden Wellen. „Frische Luft und Sonne tanken, das ist es jetzt“, sagt er. Fast habe man in den vergangenen düsteren Wochen vergessen, dass es die Sonne überhaupt noch gibt. „Das Wetter gibt Hoffnung auf Frühling“, sagt der NDR-Moderator.

Erste Frühblüher zeigen sich

Tatsächlich recken sich in den Herrenhäuser Gärten und in den Parks erste Frühblüher in die Höhe. Schneeglöckchen, Krokusse und Narzissen blühen bereits. Vogelgezwitscher erfüllt die Luft. Auch in der City genießen die Menschen die Sonne. Am Hohen Ufer nehmen Ana und ihre Freundin Daniela auf einer Bank Platz und nippen an ihrem Kaffee. „Hier ist es etwas windgeschützter“, sagen sie.

Am Maschsee weht weiterhin eine steife Brise. Die hält die Freundinnen Lina und Vivien nicht davon, einmal um den See zu spazieren. „Ein super Sonntagswetter. Das hellt die Stimmung auf“, findet Lina.

Wintereinbruch und Schneechaos vor einem Jahr

Genau vor einem Jahr meldete sich der Winter in Hannover zurück. Die Stadt versank unter einer dicken Schneedecke. Busse und sogar Stadtbahnen kamen nicht mehr durch, der Unterricht an Schulen fiel aus. Gut eine Woche hielt der Winter an, dann kam wie aus dem Nichts der Frühling: Nach extrem kalt, extrem warm. Jetzt dürften die meisten Hannoveraner hoffen, dass ihnen ein Wintereinbruch erspart bleibt und der Frühling Einzug hält. Leider soll es ab Mitte der Woche wieder viel regnen.

Von Andreas Schinkel