Hannoveraner (34) überlebt Bruchlandung mit Segelflugzeug in Österreich

Hannover/Lofer

Ein Segelflieger aus Hannover hat eine schwere Bruchlandung in Lofer im Salzburger Pinzgau (Österreich) verletzt überlebt. Das Flugzeug zerbrach bei einer Notlandung in mehrere Teile, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Pilot entscheidet sich für Notlandung

Der 34 Jahre alte Mann war am Samstag am Chiemsee in Bayern gestartet und wollte in Richtung Zell am See und wieder retour fliegen. In den Abendstunden verlor er im Grenzgebiet zwischen Waidring (Tirol) und Lofer stark an Thermik und wollte notlanden. Das Fluggerät setzte steil auf und zerbrach in mehrere Teile, berichtete die Polizei.

Retter fanden den Piloten in seinem zerstörten Flieger sitzend und ansprechbar an. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in das Uniklinikum Salzburg gebracht.

Von dpa