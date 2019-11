Zeuge beobachtet Kioskeinbruch – Täter geschnappt

HANNOVER

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen zwei Kioskeinbrecher in Linden-Nord auf frischer Tat ertappt, nachdem sie von einem Augenzeugen bei ihrem Raubzug an der Limmerstraße beobachtet worden waren. Bei den Tätern handelt es sich um einen 34-Jährigen sowie eine 32 Jahre alte Frau.

Mann steigt in Kiosk , Frau hält vor dem Laden Wache

Nach Angaben der Polizei hatte ein 30 Jahre alter Mann gegen 02.15 Uhr den Notruf abgesetzt, nachdem er beobachtet hatte, wie der 34-Jährige die Scheibe des Kiosks eingeschlagen hatte. Danach sei er in das Geschäft eingestiegen und und habe Zigarettenpackungen aus der Auslage sowie Geld aus der Kasse genommen. Die Frau passte derweil vor dem Kiosk auf. Die inzwischen alarmierten Beamten konnten die Frau dann auf dem Gehweg und den 34-Jährigen noch in dem Kiosk vorläufig festnehmen – er hatte bereits 45 Zigarettenpackungen in seinem Rucksack verstaut.

Haupttäter muss vor dem Haftrichter, Frau wird freigelassen

Die Polizei ermittelt gegen das Duo wegen Einbruchdiebstahls. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wird der Haupttäter noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Seine Begleiterin konnte die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe im Laufe des Vormittags wieder verlassen.

Von Andreas Voigt