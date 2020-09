Hannover

„Ein wunderbares Projekt. Ein Plan gegen die Vereinzelung, für ein neues Miteinander mit viel Glücksgefühl.“ Umweltminister Olaf Lies, zuständig auch fürs Bauen in Niedersachsen, kam bei einem Richtfest ins Schwärmen. Für gut 32 Millionen Euro schafft Diakovere in Mittelfeld Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen. Ein Viertel mit Vorbildcharakter entsteht.

Auf dem Gelände des ehemaligen Annastiftes an der Seelhorst waren ursprünglich nur 120 Wohneinheiten geplant. Doch weil der Bedarf so groß ist, änderte man die Pläne und fand Partner.

Drei Gebäude von Diakovere

Für 100 Millionen Euro errichten die Norddeutsche Wohnbau, der Hanseatische Immobilienverband und Diakovere das Vitalquartier mit 400 Wohnungen und 32 Reihenhäusern. Mit drei Gebäuden entfällt auf Diakovere der kleinste Anteil an dem Projekt, doch zugleich auch der größte. Schließlich gehörte der Einrichtung das Grundstück, das fast 40.000 Quadratmeter Wohnfläche sichert.

Polier Nico Hoffmann ließ die Richtkrone über eine Gebäude hochziehen, das wegen der Corona-Krise aber für den Start aller drei Projekte galt. Zwölf Wohneinheiten mit eigenem Balkon für Rollstuhl­fahrer, 21 WG-Wohneinheiten für Menschen mit Behinderung und 65 Wohneinheiten sowie zwei Wohngemeinschaften für Senioren sollen spätestens im Herbst 2022 bezugsfertig sein.

Ganzheitlicher Ansatz

Stadt- und Quartiersentwicklung würden hier ganzheitlich gesehen, so Lies. Er begrüße das sehr, denn: „Es ist erstaunlich, dass wir Geld brauchen, um selbst geschaffene Barrieren, wieder abzubauen.“ Lieber Geld in die Hand nehmen und gleich auf Barrieren verzichten.

Das selbstbestimmte Leben erleichtern ein Pflegestützpunkt für ambulante Pflege- und Serviceleistungen, Angebote für die Tagespflege, Gewerbeeinheiten und eine inklusive Kindertagesstätte – ergänzt durch ein Angebot an gemeinschaft­lichen Aktivitäten. Das Ganze, so versprach Pastor Uwe Mletzko, Theologischer Geschäftsführer der Diakovere und zuständig im Konzern für die Bereiche Behindertenhilfe, Altenhilfe, Jugendhilfe und ambulante Pflege, beim Richtfest werde für die Bewohner natürlich bezahlbar sein.

Noch mehr Investitionen geplant

Das Vitalquartier ist Teil des Diakovere-Investitionsprogramms, das in den nächsten fünf Jahren 100 Millionen Euro übersteigt. Das größte gemeinnützige Unternehmen Niedersachsens, in dem 4800 Menschen in 89 verschiedenen Berufen arbeiten, bietet bereits in Misburg, am Heinrich-Böll-Weg und Am Thie auf dem Kronsberg barrierefreie Wohnungen für Menschen mit Behinderungen an.

Damit das generationsübergreifende Miteinander auch bei großen Handicaps möglich ist, gehören Versorgungsleistungen dazu, beispielsweise Handwerker-, Boten- und Urlaubsdienste, der Hausnotruf, sowie Angebote zur Reinigung oder Essensservice.

