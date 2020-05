Freie Sicht für Kunden aus den Fenstern von Bussen und Bahnen

Hannover

Ab dem 1. Juli ist bei Bussen und Bahnen der Üstra Werbung verboten, die die Seitenscheiben mit bedecken – Kunden sollen uneingeschränkten Blick nach draußen haben. Das Verbot gilt für die Gestaltung in Form von sogenannten Traffic Boards, das sind großflächige Plakate an den Fahrzeugen. Eine Ganz- und Halbwagengestaltung der Fahrzeuge, die eine Beklebung der Scheiben mit kleineren Elementen beinhaltet, soll aber weiter möglich sein, hat der zuständige Verkehrsausschuss der Region am Donnerstag beschlossen. Für die Regiobus gilt dieser Beschluss nicht – an den Fahrzeugen ist überdimensionale Werbung grundsätzlich verboten.

Bestehende Werbeverträge will die Region nun prüfen, eventuell anpassen oder nach Vertragsablauf mit neuer Gestaltungsregelung weiterführen. Ausnahmen von dieser Regel sollen nur nach Abstimmung mit der Region Hannover möglich sein, der Trägerin des öffentlichen Nahverkehrs. Die Änderung betrifft auch die eigenen Fahrgastinformationen außen an den Üstra-Fahrzeugen. Bedecken sie die Fenster, müssen sie geändert werden.

Gut 190 der knapp 400 Üstra-Fahrzeuge haben Außenwerbung

Von den aktuell 491 eigenen Bussen und Stadtbahnen der Üstra sind 193 Fahrzeuge mit Außenwerbung belegt. Die Stadtbahnen vom Typ TW 3000 („ Silberpfeil“) werden bisher noch nicht werblich vermarktet, heißt es bei der Regionsverwaltung. Bei der Regiobus sind es 278 eigene Busse, von denen 173 Busse mit Werbung belegt sind. Die aber so, dass sie nicht geändert werden muss. Somit gibt es die Traffic Boards nur bei der Üstra – zur Zeit sind es 56 Fahrzeuge. 32 Busse und Bahnen davon nutzt das Unternehmen für eigene Werbezwecke.

Die neue Regelung ab Juli zieht womöglich finanzielle Folgen nach sich. Laut der Region lag der Umsatz für Außenwerbung bei der Üstra im vergangenen Jahr bei 941.000 Euro. Mit einem Verzicht auf die Traffic Boards schon 2019 hätte dies zu einer Umsatzminderung von 83.000 Euro geführt. Durch den Regionsbeschluss werde das Unternehmen diese Einnahmen nicht mehr erzielen, heißt es. Ein Ausgleich durch andere Maßnahmen ist nach Einschätzung der Region Hannover aber möglich und soll mit dem Unternehmen abgestimmt werden, heißt es weiter.

„Fahrende Litfaßsäulen gehören der Vergangenheit an“

„Endlich gehören die fahrenden Litfaßsäulen der Vergangenheit an. Und die Leute in den Bussen und Bahnen freuen sich, endlich wieder freie Sicht zu haben. Das war entwürdigend“, kommentierte Linken-Fraktionschef Michael Fleischmann das einstimmige Abstimmungsergebnis von Donnerstag.

Von Andreas Voigt