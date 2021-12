Hannover will moderner sein – und dabei gleichzeitig sparen

Hannover

Kein Kahlschlag, aber harter Sparkurs: Die Stadtverwaltung Hannover leitet eine umfassende Aufgabenkritik ein. Alle Aufgaben und Arbeitsprozesse stehen auf dem Prüfstand - mit dem Ziel, Kosten zu sparen und effizienter, gleichzeitig aber auch moderner und dienstleistungsorientierter zu werden. Externe Berater und Beraterinnen sollen den Prozess begleiten.

Der Organisations- und Personalausschuss ist darüber am Mittwoch im nichtöffentlichen Teil informiert worden. Den endgültigen Beschluss wird der Verwaltungsausschuss treffen. Möglichst schnell, denn beginnen soll die Aufgabenkritik im ersten Quartal 2022.

Finanzielle Freiräume

Ziel ist, intern und extern wahrgenommene Aufgaben sowie Arbeitsprozesse zu modernisieren, zu digitalisieren, neu zu justieren und überkommene Aufgaben zu überprüfen. Als wichtiger Baustein des im März beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes soll der Prozess finanzielle Freiräume für die Verwaltung in einer Größenordnung von 35 bis 40 Millionen Euro schaffen.

Personaldezernent Lars Baumann betont: „Die Aufgabenkritik wird für uns die Möglichkeit sein, die notwendige Digitalisierung und Modernisierung der Stadtverwaltung im Einklang mit den Interessen der Beschäftigten voranzutreiben und unsere Attraktivität als Arbeitgeberin zu steigern.“

Unterfinanzierung durch Bund und Land

Die Beschäftigten der Stadt sind in den Prozess eingebunden. Thomas Schremmer, Vorsitzender des Gesamtpersonalrates, zur Vielschichtigkeit der Herausforderung bei den sich gleichzeitig bietenden Chancen: „Eine Aufgabenkritik in einer wachsenden Stadt, die die digitale Modernisierung und mehr gesellschaftliche Teilhabe in den Fokus nimmt, werden wir konstruktiv im Sinne des neuen Haustarifvertrages auch mit eigenen Lösungsvorschlägen begleiten. Dagegen wäre ein reines Sparprogramm als Folge der kommunalen Unterfinanzierung durch Bund und Land, das zu Lasten von Bürgern, Bürgerinnen und Beschäftigten geht, das falsche Signal. Daran werden wir den Prozess auch kritisch messen.“

Rekordinvestitionen stemmen

Die zu erwartenden finanziellen Freiräume sollen helfen, den im Haushaltskonsolidierungsprogramm beschlossenen Betrag von insgesamt 90 Millionen Euro zu erreichen und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt zu erhalten, so Stadtkämmerer Axel von der Ohe. „Gerade in Anbetracht der Rekordinvestitionen der Landeshauptstadt in den kommenden Jahren, müssen wir auch auf der anderen Seite unsere Hausaufgaben machen und schauen, wo wir besser, effizienter und günstiger werden können. Dabei werden wir mit Augenmaß vorgehen und die Stadtverwaltung nicht kaputtsparen – aber ein bloßes „Weiter so!“ kann es auch nicht geben.“

Von Vera König