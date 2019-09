Hannover will in die Kulturroute des Europarates

HANNOVER

Die Herrenhäuser Gärten arbeiten mit Nachdruck an der länderübergreifenden Vermarktung und sind jetzt dem Europäischen Netzwerk historischer Gärten (European Network of Historic Gardens, ENoHG) beigetreten. Das ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sich die Förderung von historischen Gärten zum Ziel gesetzt hat. Mitglied dieses Netzwerkes sind 23 Gärten, darunter Weltkulturerbestätten wie der Boboli Garten in Florenz, die Gärten von Aranjurez in Spanien oder die Gärten des Königlichen Schlosses in Warschau.

Mitgliedschaft im Netzwerk kostet jährlich 1500 Euro

Über die Mitgliedschaft hat jüngst der Ausschuss für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters befunden, denn die Mitgliedschaft in dem Garten-Netzwerk kostet immerhin 1500 Euro jährlich, die Aufnahmegebühr weitere 1000 Euro. Offiziell Mitglied sind die Herrenhäuser Gärten ab 2020. Die Mitglieder werden auf der Internetseite des ENoHG mit Fotos, allgemeinen Infos zu Öffnungszeiten, Karte, Anfahrt und Kontaktmöglichkeiten gelistet.

Gärten sollenzu den Kulturrouten des Europarates zählen

Mit der Mitgliedschaft verfolgen die Herrenhäuser Gärten ein weitergehendes Ziel, nämlich gemeinsam mit den anderen historischen Gärten in diesem Netzwerk die Aufnahme der Reiseroute „Historische Gärten Europas“ (Historic Gardens of Europe“) bei den Kulturrouten des Europarates zu erreichen. 38 Kulturrouten gibt es aktuell, zu Themen wie zur Hanse, zu den Wikingern, Mozart, Zisterzienserabteien oder zur Friedhofskultur. Die Kulturrouten gibt es seit 1987, sie zeigen wie das Erbe verschiedener Länder und Kulturen Europas zu einem gemeinsamen und lebendigen Kulturerbe beiträgt. Vorteil für die Landeshauptstadt: Sie ist noch in keiner Europäischen Kulturroute des Europarates vertreten.

Touristische und pädagogische Konzepte entwickeln

„Bei den Historischen Gärten Europas geht es darum, das Erbe der Gärten zu bewahren, ein kulturelles, pädagogisches und touristisches Angebot zu entwickeln“, sagt Ronald Clark, der Direktor der Herrenhäuser Gärten. Speziell solle die Route Jugendlichen die Möglichkeit bieten, die Wurzeln der eigenen europäischen Identität zu erforschen, heißt es bei der Stadt.

Aufnahme wäre touristisch ein Gewinn für Hannover

Vor allem aus touristischer Sicht verspricht sich Ronald Clark von einer Aufnahme in die Kulturrouten des Europarates eines Menge für die Herrenhäuser Gärten: „Die Reiseroute wird europaweit beworben, jede Station erhält ein Gütesiegel und es soll ein Mal im Jahr einen Europäischen Tag der Historischen Gärten geben. Marketingmäßig wäre die Aufnahme gut für uns.“ Denn: Die Herrenhäuser Gärten wären dann die erste Gartenanlage in Deutschland, die an der neuen Gartenroute teilnehmen würde. „Eine Vernetzung mit den bedeutendsten europäischen historischen Gärten wäre auch im Sinne der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025“, so Ronald Clark. Eine Entscheidung über die Aufnahme in die Kulturrouten fällt wohl noch in diesem Jahr.

Von Andreas Voigt