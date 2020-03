Hannovers allgemeinbildende Schulen sollen bis 2024 ein Basis-Wlan erhalten, damit das digitale Lernen weiter ausgebaut wird. Finanziert werden soll es auch mit Mitteln des Digitalpaktes vom Bund. Ein Paket mit Kriterien, welche Schulen zuerst ausgestattet werden, wird noch in diesem Monat festgelegt.

Hannover will Wlan für jedes Klassenzimmer bis 2024

