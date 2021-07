Hannover

Die Diskussion um Hannovers Problemplätze reißt nicht ab. Eine Messerstecherei auf dem Weißekreuzplatz Ende Mai hatte das Problem erneut in den Fokus gerückt. Nun hat die Verwaltung eine Beschlussdrucksache, die nun zur Beratung in die Ratsgremien geht, zur Verbesserung der Situation auf den bahnhofsnahen Plätzen vorgelegt. Die geplanten Maßnahmen bestehen aus fünf Säulen, darunter bundesweit einmalige Schritte in der Drogenpolitik.

In keiner großen Stadt gehe es auf bahnhofsnahen Plätzen konfliktfrei zu, so Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD): „Allerdings haben sich in den vergangenen Monaten die bestehenden Probleme verändert und verschärft, insbesondere mit Blick auf die Suchtkranken.“ Nach Angaben des Suchtbeauftragten der Stadt, Frank Woike, habe die Pandemie zu einem drastischen Anstieg der Drogenabhängigen geführt. „Wir gehen derzeit von bis zu 150 Crack-Abhängigen in der Stadt aus. Das ist ein Anstieg von 30 bis 40 Prozent. Auch andere harte Drogen haben einen starken Zulauf erlebt“, so der Experte.

Corona-Pandemie hat die Lage auf den Plätzen verschärft

Die Corona bedingte Verknappung der Aufenthaltsmöglichkeiten in der Drogenhilfeeinrichtung Stellwerk habe dazu geführt, so von der Ohe, dass sich die offene Drogenszene zum Raschplatz sowie zum Andreas-Hermes-Platz bewegt habe: „Durch die Vermischung der einzelnen Gruppen entstehen neue Konflikte.“

Vielfältige Maßnahmen hat es in der Vergangenheit bereits gegeben. „Doch die aktuelle Situation zeigt, dass die getroffenen Maßnahmen nicht ausreichen“, räumt die Stadt ein. Mit diesen fünf Maßnahmen sollen die Probleme nun in Angriff genommen werden:

So will die Stadt die Probleme lösen

Die Präsenz von Ordnungsdienst und Straßensozialarbeit soll intensiviert werden. Sogenannte Fallkonferenzen seien dabei ebenso geplant wie eine Rufbereitschaft des Ordnungsdienstes.

Die Problemplätze sollen sauberer werden. Neben stärkeren Reinigungsintervallen und mehr Mülleimern soll auch das öffentliche Toilettenangebot im Areal neu konzipiert werden.

Hilfsangebote für Obdachlose, Alkoholkranke sowie die offene Drogenszene sollen dezentralisiert werden.

Das Areal zwischen Bahnhof und Oststadt soll zusammen mit Bürgern weiter entwickelt und aufgewertet werden, damit dieses von allen Alters- und Bevölkerungsgruppen genutzt werde. Von der Ohe: „Dieser Raum hat deutlichen Aufwertungsbedarf, bietet zugleich aber auch erhebliche Chancen, um über eine städtebauliche Leitidee und ein integriert angelegtes städtebauliches Maßnahmenpaket ein anderes Gesicht zu bekommen.“

Zudem will Stadt die Einrichtung einer Crack-Substitutionsstelle prüfen.

Keine Verdrängung der Szene: „Hier wird keiner verjagt“

Ordnungsdezernent von der Ohe betont, dass es der Stadt mit der Dezentralisierung nicht um Verdrängung gehe. „Hier wird keiner verjagt.“ Vielmehr gehe es um eine Entflechtung und Entzerrung der unterschiedlichen Gruppen, so Sozialdezernentin Sylvia Bruns (FDP):„Wir müssen die Hilfsangebote für die verschiedenen Menschen, die derzeit rund um den Hauptbahnhof gebündelt sind, dezentralisieren. Mit dieser Maßnahme wollen wir die Konflikte, die es vor allem in der Trinker- und Drogenszene untereinander gibt, entzerren.“ Eine gute Erreichbarkeit und auch die Nähe zu einem Bahnhof seien dabei auch in Zukunft entscheidend.

Stadt plant „mutige Drogenpolitik“

Mit ihren Pläne, eine Crack-Substitutionsstelle einzurichten, begibt sich die Stadt auf Neuland und wäre damit auch bundesweit Vorreiter – sowohl medizinisch als auch in Bezug auf das Betäubungsmittelgesetz. Bruns: „Obwohl die Zahl der Crack-Abhängigen stark gestiegen ist, gibt es für sie bisher kein Substitutionsangebot.“ Man brauche aber eine „mutige Drogenpolitik“ als Teil der Lösung, sagt der Ordnungsdezernent.

Mit der Diamorphinambulanz verfügt die Stadt seit Jahren über eine Einrichtung, die Heroinabhängigen einen Weg aus der Sucht ermöglicht. Das damalige Modellprojekt könne nun für eine Crack-Substitutionsstelle als Blaupause dienen, so Bruns.

Crack auf Rezept: Ist das die Lösung?

Dort bekämen die Junkies synthetisches Crack auf Rezept. Da Crack, anders als Heroin, in kürzeren Abständen konsumiert wird, müsse den Betroffenen auch eine Aufenthaltsqualität, WLan, Fernsehen, Café, angeboten werden, um sie länger an die Einrichtung zu binden, so die Stadt. Da viele Abhängige schwere psychiatrische Auffälligkeiten zeigen, sei auch eine Kombination von Suchtmedizin und Psychiatrie sinnvoll, um den Menschen einen Weg zum Ausstieg überhaupt ermöglichen zu können. Das hatten zuletzt auch Sozialarbeit vom „Kompass“ in der NP gefordert.

Doch ganz so schnell wird es mit der Umsetzung nicht klappen. Ein bis zwei Jahre, schätzt Sucht-Experte Woike: „Es ist ein dickes Brett, das wir hier bohren.“ Sobald der Rat zustimmt, will die Stadt die Crack-Substitutionsstelle bei der Bundes-Opiumstelle beantragen.

Von Britta Lüers