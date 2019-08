Hannover

Mit dem Garbsener Unternehmen Drivers next ist jüngst ein neuer Carsharing-Anbieter auf dem hannoverschen Mietwagenmarkt aufgetreten, der auf feste Stationen verzichtet. Ähnliches bietetbereits die Firma Stadtmobil mit ihren Stadtflitzern in einem recht begrenzten innerstädtischen Areal an. Freefloating nennt sich das System, dass wie bei Mieträdern und seit kurzem E-Scootern das Anmieten und Abstellen der Fahrzeuge an beliebigen Stellen innerhalb des Geschäftsgebietes ermöglicht.

Was natürlich insbesondere im Innenstadtbereich einen gravierenden Nachteil hat: Parkgebühren! Wenn der Kunde zusätzlich zu den Mietkosten auch noch die Parkuhr füttern muss, überlegt er es sich möglicherweise zweimal, ein solches Angebot anzunehmen.

Da sich die Stadt jedoch die Förderung allermöglichen Carsharingangebote auf ihre Fahnen geschrieben hat, schlägt sie nun vor, den Freefloating-Anbietern eine Parkgebührpauschale in Form einer Jahresgebühr anzubieten. Dies würde dann für den Nutzer freies Parken auf allen Stellflächen ermöglichen. Anders, als der Stadtbezirksrat Mitte gefordert hatte, will die Stadt jedoch auf die Einhaltung einer Höchstparkdauer bestehen. Wie sich das realisieren lässt, wenn sich nicht zeitnah ein Nachmieter für das abgestellte Fahrzeug findet, bleibt fraglich.

Der Antrag der Verwaltung wurde am Mittwoch im Bauausschuss des Rats nicht diskutiert, sondern von den Grünen in die Fraktion gezogen.

Von Andreas Krasselt