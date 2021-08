Hannover

Mindestens 450 Flüchtlinge aus Afghanistan will das Land Niedersachsen aufnehmen. Ein Großteil von ihnen könnte nach der Zwischenstation im Grenzdurchgangslager Friedland in Hannover ein neues Zuhause finden. „Die Landeshauptstadt ist bereit, Menschen, die um ihr Leben fürchten müssen, aufzunehmen“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay. Stadtsprecher Felix Weiper ergänzt: „Wir ermitteln derzeit, welche Aufnahmekapazitäten für Geflüchtete wir zusätzlich zur Verfügung stellen können.“

Die Flüchtlingsunterkünfte sind „gut ausgelastet“, da wöchentlich Zuweisungen vom Land Niedersachsen kommen. Für kurzfristig ansteigende Flüchtlingszahlen hält die Stadt die Notunterkunft im Schulzentrum Ahlem als Reservequartier vor und prüft weitere Möglichkeiten.

Netzwerk sichert Hilfe zu

Die Stadt versichert, sie sei mit ihrem neuen Strategiepapier für Migration und Teilhabe gut aufgestellt, um Menschen beim Ankommen zu unterstützen. „Afghanische Ortskräfte und deren Angehörige, die nach Hannover kommen, treffen hier zudem auf ein gut funktionierendes Netzwerk von Vereinen und Unterstützern. Sie werden somit umfangreiche Hilfe erhalten, damit sie ein neues Zuhause aufbauen können.“

Mit rascher Integration zu rechnen

Schon in der Vergangenheit, so Weiper, hätten die vielen hier ansässigen Migrantenselbstorganisationen, die Nachbarschaftskreise des Unterstützerkreises für Flüchtlingsunterkünfte, die Sportvereine oder auch die Integrationslotsen gezeigt, dass Hannover sich auf das Engagement der hier lebenden Menschen verlassen kann.

Mit rascher Integration sei zu rechnen: „Alle Ortskräfte haben durch ihre bisherige Tätigkeit schon einen Einblick in den Arbeitsalltag deutscher Institutionen bekommen, viele von ihnen werden Sprachkenntnisse zumindest in Englisch mitbringen. Wir gehen davon aus, dass die Chancen gegeben sind, dass sie sich schnell und erfolgreich in unserer Stadtgesellschaft einleben werden.“

„Menschen in Sicherheit bringen“

Rasche Hilfe fordern auch SPD, CDU, Linke und Die Fraktion im Rat. In welcher Größenordnung das passieren soll, bleibt unklar. „Auch Hannover muss seinen Beitrag leisten“, findet CDU-Parteichef Maximilian Oppelt „Es ist jetzt unsere moralische Verpflichtung, diejenigen Frauen und Männer aus Afghanistan, die ihr Leben für unsere Soldaten und Entwicklungshelfer als Ortskräfte aufs Spiel gesetzt haben, in Sicherheit zu bringen.“

Einer humanitären Notlage müsse man frühestmöglich entgegenwirken, appellieren die SPD-Parteivorsitzenden Adis Ahmetovic und Ulrike Strauch. „Im Rahmen eines innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft abgestimmten Konzeptes und einer fairen Aufteilung“ solle die Stadt Hilfe leisten.

Dirk Machentanz, Fraktionschef von Linken und Piraten sagt: „Was Hannover an freien Kapazitäten hat, sollte auch besetzt werden.“ Menschen, die für die Bundeswehr oder Nichtregierungsorganisationen gearbeitet haben, müsse geholfen werden.

Von Vera König und Manuel Behrens