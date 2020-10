Hannover

Ein entscheidender Schwachpunkt der Jugendarbeit in Hannover sind die mangelhaften Beteiligungsmöglichkeiten. Jugendliche wollen halt nicht verwaltet werden, sondern ein Stück weit selbst bestimmen können, wo es lang geht. Dem will die Stadt nun mit einer Gesamtstrategie Jugendbeteiligung Rechnung tragen, die am Montag im Jugendhilfeausschuss vorgestellt wurde. Die Beschlussdrucksache wurde allerdings von der CDU in die Fraktion gezogen, und auch die SPD kündigte noch einen Änderungsantrag an.

Hintergrund: Viele Jugendliche stehen den etablierten Beteiligungsformaten eher skeptisch gegenüber. Andere wissen gar nicht, dass sie überhaupt ein Wörtchen mitreden können oder trauen sich nicht, ihre Meinung öffentlich zu äußern. Wobei von einer einheitlichen Jugendmeinung ohnehin keine Rede sein kann, da sie sich in zahlreiche Partikularinteressen aufspaltet.

Angebote für Jugendliche, sich selbst zu organisieren sind darüber hinaus knapp. Was insbesondere auch für räumliche oder infrastrukturelle Ressourcen gilt. Gerade nicht organisierte Jugendliche finden kaum Gehör bei Entscheidungen, die sie betreffen.

Verbindlicher Qualitätsstandard

Daher will die Verwaltung nun in allen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit Jugendvertretungen aufbauen. Das soll als Qualitätsstandard verbindlich verankert werden. Um Einrichtungen bei der Umsetzung zu helfen, soll bei der Verwaltung eine Fachstelle Jugendbeteiligung aufgebaut werden, gleichzeitig auch Anlaufstelle für Jugendinitiativen. Sie soll auch ein im Haus der Jugend einzurichtendes Jugendbüro koordinieren.

Das Jugendbüro wäre dann die zentrale Anlaufstelle für Jugendliche, die sich in den Beteiligungsprozess einbringen wollen. Es soll Beratungstermine und offenen Sprechstunden anbieten, darüber hinaus aber auch Räume und digitale Infrastruktur für selbstorganisierte Jugendgruppen bereit halten.

Einmal jährlich soll dann ein großes Jugendforum mit Vertretern aller Beteiligten stattfinden. Dort sollen Ideen, Ansätze und Erfahrungen ausgetauscht aber auch Positionen und Forderungen erarbeitet werden, die anschließend dem Jugendhilfeausschuss berichtet und dort diskutiert werden sollen.

