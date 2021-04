Auch wenn das Sterben in Hannover teurer wird, sind deswegen die Friedhofsgebühren nicht in allen Umlandkommunen deutlich günstiger – zumal es teils kräftige Unterschiede bei der Wahl der Bestattungsform gibt.

So liegen etwa die Gesamtkosten einer Erdwahlgrabstätte in der Wedemark mit 2210 Euro um 958 Euro unter dem neuen Satz von Hannover, mehr als 200 Euro teurer als in der Landeshauptstadt hingegen ist dort die anonyme Urnenbestattung.

Die günstigste Erdwahlgrabstätte gibt es in Wennigsen mit 1244 Euro, die günstigste anonyme Urnenbeisetzung kostet mit 735 Euro in Barsinghausen fast nur halb so viel wie in Hannover.

Teurer als in Hannover sind fast alle Bestattungsformen in den Städten Laatzen, Seelze und Hemmingen. In Langenhagen, wo die Kosten landesweit noch vor zehn Jahren den Spitzenplatz eingenommen hatten, kostet jetzt nur noch die Beisetzung in einem Erdreihengrab mit 2107 Euro 15 Euro mehr als in der Landeshauptstadt. Langenhagen hatte ihre Gebühren damals gesenkt.

Am teuersten ist das Erdwahlgrab mit 3715 Euro in Laatzen, die anonyme Urnenbestattung mit 1569 Euro in Seelze. Wer für die Beisetzung eines Verstorbenen also aus Kostengründen ins Umland ausweichen möchte, muss sehr genau hingucken.

In der Oberklasse der Erdwahlgrabstätten ist es häufig bedeutend günstiger als in Hannover, bei der meist üblichen Erdreihengrabstätte liegen viele Kommunen über dem Satz der Landeshauptstadt oder nur geringfügig darunter. Diese Bestattungsform ist in Pattensen mit Gesamtkosten von 1150 Euro am preiswertesten.