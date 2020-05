Hannover

Der Konsum von Haschisch ist bei Jugendlichen offenbar in. Immer mehr junge Menschen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren haben mindestens einmal in den vergangenen zwölf Monaten Cannabis zu sich genommen, wie aus den Daten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hervorgeht. Ein Anstieg, der schon in der Gruppe der 12- bis 17-jährigen zu beobachten ist. Acht Prozent von ihnen haben Cannabis konsumiert, 2011 waren es noch 4,6 Prozent gewesen.

Entsprechend groß ist Bedürfnis an Schulen nach entsprechenden Präventionsmöglichkeiten. Doch die Nachfrage ist erheblich höher als die aktuellen Möglichkeiten. Die Fachstelle Sucht und Suchtprävention Prisma hat daher das Cannabis-Methodenpaket „Pack es an“ entwickelt, mit dem sie die Aufklärung über die Droge an den Schulen nach vorne bringen will.

Anzeige

Jährlich 30.000 Euro für drei Jahre

Das geht natürlich nicht kostenlos. Gemeinsam mit der Stadt hat Prisma daher einen Förderantrag beim GVK-Bündnis für Gesundheit gestellt. Mit jährlich 30.000 Euro soll das Projekt für zunächst drei Jahre finanziert werden, eine Verlängerung für ein viertes Förderjahr gilt als Option. Danach soll es auch durch die als Multiplikatoren intensiv angeleiteten Lehrkräfte zu einem Selbstläufer geworden sein.

Weitere NP+ Artikel

Voraussetzung einer Bewilligung der Förderung ist jedoch eine 20-prozentige kommunale Beteiligung. Dies wären jährlich 6000 Euro. Die Verwaltung hat die städtische Beteiligung vorbehaltlich der Bewilligung der GKV-Mittel und vorbehaltlich der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel beantragt. Der Jugendhilfeausschuss hat diesem Antrag am Montag mit 13 Ja-Stimmen und einer Enthaltung von der AfD grünes Licht gegeben.

Lesen Sie auch

Von Andreas Krasselt