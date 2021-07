Hannover

Die Zeit der sinkenden Inzidenzen ist vorbei: Bereits seit Tagen steigt die Zahl der Neuinfektionen in der Region Hannover wieder deutlich an. Seit der vergangenen Woche gelten wieder Verschärfungen der Corona-Regeln und die werden in den kommenden Tagen sogar noch strenger. Am Sonnabend wurde die kritische Marke von 35 übersprungen. Am Montag lag sie nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mit 35,4 am dritten Tag in Folge über dem kritischen Wert, weswegen wegen des hohen Infektionsgeschehens neue Verschärfungen gelten, sobald die Region Hannover eine entsprechende Allgemeinverfügung erlässt.

Das wird am morgigen Dienstag geschehen, wie Regionssprecher Christoph Borschel der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung mitteilte. 24 Stunden nach der Veröffentlichung treten die neuen Regeln dann in Kraft. Gleichzeitig will die Landesregierung die aktuelle Corona-Verordung überarbeiten. So sollen Clubs und Diskotheken, die als Treiber der Pandemie identifiziert wurden, schon ab einem Inzidenzwert von 10 geschlossen werden, andere Bereiche wie Gastronomie, Einzelhandel oder Sport aber vor Verschärfungen zu schützen.

Was ab Mittwoch in der Region Hannover gilt:

Die Konktaktbeschränkungen fallen damit wieder deutlich strenger aus: Künftig dürfen sich nur noch zehn Personen aus drei Haushalten treffen. Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Unter-14-Jährige dürfen sich zudem in Gruppen mit bis zu zehn Kindern treffen.

Testpflicht für Restaurants gilt wieder

Auch in der Gastronomie machen sich die steigenden Zahlen bemerkbar: Künftig dürfen wieder nur 50 Prozent der Tische in Restaurants belegt werden, zudem gilt ab 23 Uhr eine Sperrstunde. Besucherinnen und Besucher müssen ein negatives Testergebnis vorweisen, wenn sie im Restaurant Platz nehmen wollen, draußen gilt keine Testpflicht. Private geschlossene Feiern sind untersagt. Anders ist das bei der Außengastronomie: Dort sind Feiern mit bis zu 50 Teilnehmenden erlaubt.

Clubs und Diskotheken müssen wieder schließen.

Hallenbäder müssen wieder schließen

Die steigende Inzidenz wirkt sich auch auf den Sport aus: Umkleiden und Duschen auf Sportanlagen werden wieder geschlossen. Kontaktsport ist dann auf maximal 30 Personen beschränkt – Genesene und Geimpfte zählen nicht mit. Erwachsene müssen einen negativen Testnachweis vorlegen.

Freibäder bleiben zwar weiterhin geöffnet, allerdings werden Hallenbäder ab einer Inzidenz von 35 wieder geschlossen. Auch Saunen müssen wieder schließen.

Ärzte und Krankenhäuser sehen trotz steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland keinen Grund zu besonderer Aufregung. „Corona wird für Geimpfte ungefährlicher, das sehen wir bislang an den Zahlen in Großbritannien und auch an den bisherigen Daten aus Deutschland. Impfen ist der beste Individual-Schutz”, sagte Andreas Gassen, Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland„ (Samstag). „Die vierte Welle darf und wird deswegen nicht zu einem vierten Lockdown führen.“

Benötigt würden zusätzliche Parameter als die reine Fallzahl, sagte Gassen. „Es braucht einen Plan, wie genau die Länder und der Bund bei steigenden Infektionszahlen unter zusätzlicher Berücksichtigung weiterer Parameter reagieren, um überhastetes und unvorbereitetes Vorgehen nach altem holzschnittartigem Muster zu verhindern.“ Die Vorbereitungen für eine vierte Welle müssten vor allem in den Schulen getroffen werden. „Es ist niemandem mehr zu vermitteln, dass wir eineinhalb Jahre nach Corona die Schulen immer noch nicht fit haben für das neue Schuljahr.” Dass sich jedes Kind impfen lassen sollte, hält Gasser nicht für notwendig. „Das geben die wissenschaftlichen Daten zumindest bisher nicht her.“

Von Mandy Sarti