Hannover wagt Weihnachtsmarkt trotz Corona-Krise: So lief der Start in der Altstadt

Endlich wieder Glühwein, Lumumba, Schmalzkuchen – und andere Leckereien. 2020 musste Hannover wegen der Corona-Pandemie ohne den Budenzauber in der Altstadt auskommen. Während andere Städte in Deutschland wie Dresden oder Nürnberg diesen wegen steigender Inzidenzwerte bereits abgesagt haben, wagt Hannover in diesem Jahr wieder Weihnachtsmarkt. Ein Fest unter Vorbehalt.

„Wir sind bewusst heute gekommen, weil wir Angst haben, dass es übermorgen schon wieder vorbei ist“, erzählt Pascal Pfeiffer, der zu den ersten gehört, die sich an einem Stand in der Altstadt ein Heißgetränk gesichert haben. Das gibt es nur für Geimpfte und Genese. An den Ständen müssen die Besucher ihren Impfstatus nachweisen. Dafür gibt es ein Bändchen, das bis zum Ende des Marktes den Zutritt zu den Buden ermöglicht, an denen Essen und Trinken verkauft werden.

Kein Glühwein ohne Impfung: Lisa Aulich (rechts) von der Brauhaus-Hütte kontrolliert den 2-G-Nachweis von Yvonne Winkler-Weber Quelle: Rainer Dröse

„Ich finde das Konzept gut. Wir sind draußen, die 2G-Regel gilt, ich sehe da kein Problem“, sagt Torben Wolf, der seinen Lumumba ebenfalls an der Marktkirche genießt. Er ist „froh, dass es den Weihnachtsmarkt gibt. Das war letztes Jahr schon ganz schön trostlos“. Das sei „auch wieder ein Stück Normalität“, ergänzt Bernd Reich, der allerdings einen Schwachpunkt beim Corona-Hygienekonzept der Stadt ausgemacht hat: „Ich könnte mein Bändchen ja morgen an einen Ungeimpften weitergeben. Das finde ich suboptimal“, kritisiert er.

Kamen extra am ersten Tag: Torben Wolf (von links), Bernd Reich sowie Pascal und Pia Pfeiffer fürchten, dass der Weihnachtsmarkt schon bald wieder schließen muss. Quelle: Rainer Dröse

OB Onay: Bieten „einen sicheren Weihnachtsmarkt“

Der Weihnachtsmarkt, der eigentlich bis zum 22. Dezember gehen soll, könne ein „jähes Ende finden, wenn sich die Menschen nicht an die Regeln halten. Wir werden auch das Infektionsgeschehen weiter beobachten“, kündigt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bei der Eröffnung am Platz der Weltausstellung an. Allerdings sei dieser in schwierigen Zeiten „für viele Menschen auch ein Hoffnungsschimmer“. Er ist überzeugt, dass die Stadt einen „sicheren Weihnachtsmarkt“ biete, mit 2G-Regel an den Ständen, unter freiem Himmel und Maskenpflicht. Obwohl diese erst ab Dienstag gelten wird, trugen viele der Besucher schon am Montag in der Altstadt eine Maske.

Glaubt an einen sicheren Weihnachtsmarkt: Oberbürgermeister Belit Onay (Mitte) mit Kevin Kratzsch vom Schaustellerverband Niedersachsen und Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Quelle: Rainer Dröse

Kevin Kratzsch, der Vorsitzende des Schaustellerverbandes in Niedersachsen, glaubt sogar, dass sich der Weihnachtsmarkt positiv auf die Inzidenzwerte auswirken wird. „Wir holen die Leute nach draußen, wo die Ansteckungsgefahr geringer ist“, argumentiert er. Deshalb sehe er die Absagen der Weihnachtsmärkte in Sachsen und Bayern „sehr kritisch“. Zumal die Weihnachtsmärkte den Menschen „ein bisschen Licht in dunklen Zeiten bringen“, sagt Kratzsch.

Mehr Platz – und weniger Atmosphäre

Damit es nicht zu viel Gedränge gibt, hat die Stadt in diesem Jahr nur 165 statt der 197 Buden auf dem Altstadt-Weihnachtsmarkt zugelassen und zugleich dessen Fläche erweitert, indem sie die Schmiedestraße im Bereich der Marktkirche für den Autoverkehr gesperrt hat. Die Besucher können sich dadurch deutlich besser aus dem Weg gehen. Allerdings geht das Hygienekonzept zu Lasten der Atmosphäre. Deutlich wird das vor allem vor dem Historischen Museum, wo es sonst im und rund um den Wunschbrunnenwald besonders gemütlich zugeht. Diesmal verläuft dort eine breite Schneise.

„Es ist anders – aber lieber so als gar nicht. Ich finde, es ist wirklich ein Glück, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet“, meint Lena Skibba, die mit Freundinnen auf dem Mittelaltermarkt hinter dem Historischen Museum verschiedene Liköre probiert. Bernadette Aselmeyer kann dem Konzept auch positives abgewinnen: „Das sollten sie jedes Jahr so machen. Mir gefällt es besser ohne das Gedränge“.

Likörtest auf dem Mittelaltermarkt: Lena Skibba (von links), Bernadette Aselmeyer und Vivien Maurer sind froh, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet. Quelle: Rainer Dröse

Eröffnungstag: Ähnlich viele Besucher wie vor Corona

Offensichtlich ist bei vielen schon am Montag die Sehnsucht nach Weihnachtsmarkt groß. Gegen 17 Uhr füllt sich dieser merklich. Nach Einschätzung von Marktamtschef Michael Flohr sind es „ähnlich viele Besucher“ wie an Eröffnungstagen vor der Corona-Pandemie. „Durch die größeren Abstände zwischen den Buden sieht es allerdings nach weniger aus“, erklärt er. Funktioniert das Konzept auch bei deutlich steigenden Besucherzahlen? Das wird sich vor allem zeigen, wenn das zweite Weihnachtsmarkt-Wochenende näher rückt. Nach den Erfahrungen von Flohr herrscht dann üblicherweise der größte Andrang.

„Wir genießen das jetzt, bevor der Weihnachtsmarkt wieder zumachen muss“, sagt Sabine Plate, die sich mit Freundinnen unter der 18 Meter hohen Tanne vor der Marktkirche auf einen Glühwein getroffen hat. Für Kritik im Vorfeld hatte gesorgt, dass sich zwischen den Buden auch Ungeimpfte ohne Test bewegen dürfen. Conny Jürgens, die mit Plate den Weihnachtsmarkt besucht, glaubt allerdings nicht, dass das zu größeren Problemen führen wird. „Schließlich geht man doch vor allem dorthin, um zu essen und zu trinken“. Dass ab Dienstag eine Maskenpflicht gelten wird, begrüßt sie aber. „Das würden wir sowieso nicht anders machen“, sagt sie.

