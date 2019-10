Hannover wächst – aber der Wohnraum fehlt

Hannover

Die Nachricht war ein Alarmsignal. 1800 Bürger hat Hannover in der ersten Jahreshälfte verloren. Die Einwohnerzahl ist in diesem Zeitraum um 1364 gesunken. Suchen Menschen das Weite, weil sie sich die Mieten in Hannover nicht mehr leisten können? Die Befürchtung gibt es bei den Parteien in Hannovers Rat. Von CDU über SPD bis hin zu den Linken herrscht in diesem Punkt Einigkeit. Und Zahlen stützen die Vermutung.

Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken lag die Angebotsmiete in Hannover 2012 noch bei 6,22 Euro kalt pro Quadratmeter. 2018 waren es schon 8,86 Euro. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 42 Prozent.

Anstieg bei Vergleichsmieten nicht so dramatisch

Bei den sogenannten ortsüblichen Vergleichsmieten, die dem Mietspiegel zu Grunde liegen, ist der Anstieg zwar nicht ganz so dramatisch, weil darin auch viele langfristige Mietverträge berücksichtigt sind, bei denen die Mieten länger nicht erhöht wurden. Doch auch dieser Wert ist deutlich gestiegen. 2017 lag er noch bei 6,51 Euro pro Quadratmeter. Im neuen Mietspiegel, der für 2019 beschlossen wurde, sind 6,91 Euro ausgewiesen. Ein Anstieg von immerhin 6,1 Prozent in nur zwei Jahren.

Nach oben gibt es keine Grenzen

Am oberen Ende des Preisspektrums scheint es auch in Hannover kaum noch Grenzen zu geben. Für eine „exklusive Eigentumswohnung“ in Kleefeld, nahe der Eilenriede, verlangte ein Unternehmen im Sommer 8000 Euro pro Quadratmeter. Wohnungen in der ehemaligen Landesfrauenklinik in der Nordstadt wurden zu Kaufpreisen von bis zu 7400 Euro pro Quadratmeter gehandelt.

Entwicklungen, die auch die Wut antreiben. Im September stürmten Aktivisten das Büro des Hamburger Immobilienentwicklers, der die Wohnungen in der früheren Landesfrauenklinik vermarktet, sorgten für Unordnung und verliehen den „Goldenen Miethai“ für die aus ihrer Sicht besonders gierigen Preise. Die Sache endete mit einem Polizeieinsatz.

So stark ist Hannover gewachsen Fast 30.000 Einwohner mehr in nur sieben Jahren. Hannover ist seit 2011 massiv gewachsen. um fast sechs Prozent. Der Bevölkerungszuwachs hat den Druck am Wohnungsmarkt massiv verschärft. Denn gebaut wurde längst nicht so viel, wie benötigt wird. 2011 wurden gerade einmal 357 Wohnungen fertiggestellt. Auch 2013 und 2016 waren es mit 648 und 867 deutlich zu wenig. Immerhin: 2018 brachte mit 1526 fertiggestellten Wohnungen einen deutlichen Anstieg. Gebaut werden können Wohnungen allerdings nur, wenn das Bauamt diese auch genehmigt. Die Verwaltung war deshalb immer wieder in die Kritik geraten, sie arbeite zu langsam. Die deutlich höheren Genehmigungszahlen von 2016 bis 2018 lassen allerdings hoffen. Rechnet man die nötige Bauzeit mit ein, könnten in den kommenden Jahren auch die Fertigstellungszahlen spürbar anziehen. 2018 war das schon zu sehen. Bleibt das Problem der Belegrechtswohnungen, die wegfallen, weil ihre Bindung ausläuft. In diese Wohnungen darf die Stadt selbst Menschen einquartieren, die es am Markt schwer haben. Bisher ließ sich der Verlust nicht kompensieren. Im Rat hat Stadtbaurat Uwe Bodemann zuletzt aber angekündigt, dass er bis zum Jahr 2020 rund 2000 Belegrechte schaffen will.

Stadtteile verlieren ihr Gesicht

Berichte von Luxussanierungen und rabiaten Entmietungen häufen sich auch in Hannover. Stadtteile verändern in kurzer Zeit ihr Gesicht. Die Angst vor Gentrifizierung wächst – und ist längst nicht mehr nur eine Sorge der Unterschicht.

Laut einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) aus dem Juni 2019 hat es auch die Mittelschicht immer schwieriger, bezahlbare Wohnungen in der Stadt zu finden. Fast die Hälfte aller hannoverschen Haushalte müsse mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens für die Kaltmiete ausgeben. Jeder fünfte sogar mehr als 40 Prozent.

DGB fürchtet „soziale Spaltung“ der Stadt

Das liege auch daran, dass eine Baulücke entstanden sei. Von 2012 bis 2017 sei die Zahl der Haushalte in Hannover jährlich um etwa 2000 gewachsen. Eine vergleichbare Zahl neu gebauter Wohnungen wurde in diesem Zeitraum allerdings nicht ansatzweise erreicht.

Das im Zusammenspiel mit „Preistreiberei“ bei Vermietungen provoziere eine „soziale Spaltung der Stadt“, fürchtet der DGB. Vor allem der Erwerb von Eigentum sei für viele Hannoveraner mittlerweile kaum vorstellbar, weil die Immobilienpreise in Hannover zwischen 2012 und 2017 die höchste Steigerungsrate unter den Großstädten aufgewiesen hätten.

Mehr Wohnungen müssen her – darüber sind sich im Grunde alle einig. Quer durch alle Parteien und auch in der Wohnungswirtschaft. Doch warum geht es nicht schnell genug voran? Auf die Vorschriften in der Niedersächsischen Bauordnung kann die Stadtspitze allenfalls indirekt Einfluss nehmen.

Zu viele Vorschriften

Einige Probleme sind aus Sicht der Wohnungswirtschaft jedoch hausgemacht. „Wir sehen uns gerade in Hannover immer wieder mit sehr detaillierten Gestaltungsvorschriften konfrontiert. Die Bauunternehmen haben dadurch fast keine Freiheiten“, kritisiert Susanne Schmitt, Direktorin des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen Bremen (VDW), in dem sich vor allem Genossenschaften zusammengeschlossen haben.

Beobachten ließ sich das zum Beispiel bei der Wasserstadt Limmer. Bis zum Mülleimermodell und den Pflanzen, die für die Hecken verwendet werden sollen, listete die Stadt in einem 80 Seiten starken Handbuch auf, wie die Wasserstadt auszusehen habe.

„Solche detaillierten Vorgaben sind ein Kostentreiber, der die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum echt schwierig macht“, sagt VDW-Chefin Schmitt.

Baukosten von 5000 Euro pro Quadratmeter

Schließlich sei es bei Baukosten von mittlerweile 5000 Euro pro Quadratmeter mittlerweile „nicht mehr möglich, später für sieben Euro pro Quadratmeter zu vermieten“.

Auch Rainer Beckmann vom Verein Haus & Grundeigentum ärgert sich über immer strengere Vorgaben bei Bauprojekten. „Der Brandschutz wird in Hannover besonders scharf ausgelegt“, sagt er. Das verhindere zum Beispiel, dass Geschosse aufgestockt und Quartiere verdichtet würden. Außerdem dauere es „viel zu lange, bis man eine Baugenehmigung bekommt“.

Diese Kritik an der Bauverwaltung gibt es schon länger. Auch eine interne Studie, die die Stadt in Auftrag gegeben hatte, listete gravierende Mängel auf. Die Verwaltung versprach Umstrukturierungen und zusätzliches Personal.

Vor allem große Wohnungen fehlen

Laut Robert Marlow, dem Präsidenten der Architektenkammer Niedersachsen, hat sich die Situation tatsächlich verbessert. Auch, weil die Stadt mittlerweile bei Konferenzen zu Bauprojekten sämtliche beteiligten Abteilungen direkt an einen Tisch bringe, um Probleme zu lösen.

Doch auch er sieht Schwierigkeiten, die der neue Oberbürgermeister angehen muss. Mehr „Raum für Experimente“, fordert Marlow. Er will im Wohnungsbau „nicht nur 90 Prozent Einheitsbrei“. Stattdessen sollten auch neue Ideen gefördert werden. Eigene Grundstücke solle die Stadt nicht an den Höchstbietenden vergeben, sondern an den, der das beste Konzept zu bieten habe. Außerdem fehle es gerade an großen Wohnungen, die nicht nur von Familien, sondern auch für WGs benötigt würden.

Auch dürfe die Stadt „nicht die Randgruppen aus dem Auge verlieren wie Obdachlose, Flüchtlinge und Alleinerziehende“, sagt Marlow.

Viele Belegrechtswohnungen stehen leer

Die haben es besonders schwer, weil in Hannover zuletzt viele Belegrechtswohnungen aus der Bindung fielen, die vor rund 20 Jahren gefördert wurden. Trotz wiederholter Aufstockung der Mittel des städtischen Wohnraumförderprogramms ließ sich dieser Verlust zuletzt nicht kompensieren.

Laut vdw-Chefin Schmitt stehen jedoch gleichzeitig „viele Belegrechtswohnungen über Monate leer, weil es wegen des bürokratischen und zeitaufwendigen Verfahrens zu lange dauert, bis sie vergeben werden können“. Ihr Vorschlag: Die Wohnungsunternehmen sollten sich selbst die Mieter mit B-Schein aussuchen dürfen, die dort einziehen. „Dann würden wir sehr schnell eine gewisse Entspannung erreichen“, ist sich Schmitt sicher.

Von Christian Bohnenkamp