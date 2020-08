Hannover vor 25 Jahren: Anarchie und Gewalt bei den Chaostagen

Hannover

Gruppen randalierender junger Leute, geplünderte Läden und Polizeikräfte, die in die Defensive geraten - die Bilder, die vor 25 Jahren von den Chaostagen in Hannover um die Welt gingen, ähneln denen der jüngsten Krawalle in Stuttgart und Frankfurt. Gemein haben die Gewaltausbrüche aber nur, dass sie Polizisten zur Zielscheibe hatten, die Hintergründe sind laut Experten verschieden.

Die berüchtigten Chaostage, ein regelmäßiges Punkertreffen, versetzte Hannover vom 3. bis 6. August 1995 in einen Ausnahmezustand. Bei Ausschreitungen wurden über 400 Menschen verletzt, Hannover geriet weltweit in die Negativschlagzeilen.

Zur Galerie Während der Chaostage in Hannover kam es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Punks und Polizei.

Chaostage begannen vor mehr als 30 Jahren

Die Chaostage begannen bereits 1982. Punker wollten sich damit damals gegen eine „Punker-Datei“ der Polizei zur Wehr setzen. Von da an gab es jährlich Punker-Treffen und teils auch Gewalt. 1995 dann mehrten sich Aufrufe zur Teilnahme mit Parolen wie „Tötet alle Bullen“ oder „Wir legen die Stadt in Schutt und Asche“. Anfang August kamen rund 1500 bunthaarige und autonome Menschen aus dem In- und Ausland nach Hannover und lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Als Konsequenz trat der damalige Polizeipräsident zurück.

Nachfolger Hans-Dieter Klosa setzte 1996 auf Stärke und bereitete den Chaostagen für immer ein Ende. „Das war fast wie im Bürgerkrieg“, erinnerte sich Klosa später. Punks warfen mit Pflastersteinen, errichteten brennende Barrikaden, plünderten stundenlang einen Supermarkt - und die Polizei sah hilflos zu. „Der Polizeieinsatz damals war ein Desaster“, meinte Klosa, der seinerzeit Chef der Landesbereitschaftspolizei war. „Bilder vom brennenden Hannover gingen um die Welt und haben das Image der Stadt schwer beschädigt.“

Gewalt in Kauf genommen

Lassen sich Hannover damals und Stuttgart und Frankfurt vergleichen? „Die Parallele ist das Geschehen, dass Geschäfte entglast werden, wie die Autonomen sagen. Dass es Auseinandersetzungen mit der Polizei gibt, dass möglicherweise etwas angezündet wird“, sagt der Sozialwissenschaftler Bernhard Heinzlmaier vom Wiener Institut für Jugendkulturforschung. „Der große Unterschied ist aber: Bei diesen Chaostagen hat es politische Forderungen gegeben - in Wirklichkeit war das eine offene politische Manifestation und von Gruppen auch getragen die gesagt haben, zur Durchsetzung meiner politischen Ziele nehme ich auch Gewalt in Kauf.“

„Was wir heute haben, würde ich nicht als politische Bewegung sehen, sondern das sind spontane Manifestationen von einer Gruppe junger Menschen, die einfach auf der Suche nach Intensität sind, stellt Heinzlmaier fest.“ Der Ausbruch aus den monatelangen Spannungen in der Corona-Krise habe eine Rolle gespielt, es habe sich um eine unpolitische spontane Entladung von Spannungen gehandelt - „irgendwo explodiert das Ganze dann, man will ein Abenteuer als Streetfighter erleben“. Eine Rolle gespielt habe auch, dass die Diskussion über die Polizei eskaliert sei vor dem Hintergrund der „ Black Lives Matter“-Bewegung. Dass habe eine Eigendynamik entwickelt.

Punks und Linksradikale gaben den Ton an

Den Punkt sieht auch der hannoversche Kriminologe Christian Pfeiffer. Der ungerechtfertigte Generalverdacht, die deutsche Polizei sei latent rassistisch, sei insbesondere bei jungen Migranten auf fruchtbaren Boden gefallen, die noch keine lange Erfahrung mit der deutschen Polizei haben.

Diese Gruppe - „Corona-Verlierer“, wie Pfeiffer sagt - sei verstärkt an den Krawallen in Stuttgart und Frankfurt beteiligt gewesen. In der Krise hätten sie möglicherweise ihre prekäre Beschäftigung und ihr Einkommen eingebüßt, angesichts geschlossener Sportclubs und Diskotheken habe sich dann ein „Totalfrust“ entladen. Unabhängig davon aber werde es wohl immer Gewaltausbrüche von jungen Männern geben, die nicht wüssten, wohin mit ihren Kräften. Bei den damaligen Chaostagen damals eher Punks und Linksradikale den Ton angegeben.

Strategie der Polizei verändert

Grundlegend verändert hat sich seit den Chaostagen die Strategie der Polizei, wie die Polizeidirektion Hannover erklärte. So seien Bürgernähe und Kommunikation verbessert worden, auch über soziale Medien. Diese stellten eine taktisch wertvolle Unterstützung bei der Bewältigung von Einsatzlagen dar.

Bei der Vorbereitung planbarer Einsatzlagen kämen auch die neuen sogenannten Intel-Officer zum Einsatz - Online-Experten der Polizei, die Echtzeitinformationen aus öffentlich zugänglichen Quellen des Internets und sozialen Netzwerken auswerten. Außerdem seien Weiterbildung und Ausstattung der Beamten verbessert worden, etwa mit kugelsichere Helmen und Westen sowie mit Körperkameras.

Die Stadt Hannover selber erinnert nach 25 Jahren nicht mehr an die unrühmlichen Tage im Sommer 1995. Es seien keine Veranstaltungen geplant, die die Krawalle vor 25 Jahren zum Thema machten, teilte eine Sprecherin mit.

Eine Chronik Die Wurzeln des Punkertreffens gehen zurück in das Jahr 1982. Damals wollten die Jugendlichen gegen eine vom damaligen CDU-Innenminister Egbert Möcklinghoff geplante Punker-Datei demonstrieren. Schon damals flogen Steine, zehn Polizisten wurden verletzt. Ein Jahr später kamen 1000 Punks in die Stadt und lieferten sich mit der Polizei Straßenschlachten. 17 Beamte erlitten damals Verletzungen, 180 Punks wurden festgenommen. 1984 trafen 800 Punker auf 120 rechte Skinheads und schlugen aufeinander ein. 35 Autos wurden demoliert, unzählige Scheiben gingen zu Bruch. Nach einer Pause trafen sich 1989 wieder Punker in der Stadt. Erstmals wurde von den "Internationalen Chaostagen" gesprochen. Ein Supermarkt wurde geplündert. Die Polizei nahm 121 Menschen fest. Fünf Jahre später - 1994 - randalierten in der Nordstadt rund 800 Jugendliche zwei Nächte lang. 600 von ihnen mussten vorübergehend in Haft. Ein Jahr später erreicht die Gewalt ihren Höhepunkt. Vier Tage und Nächte dauerten die Ausschreitungen. In der Nordstadt brannten auf den Straßen Barrikaden, erneut wurde ein Supermarkt vollständig geplündert. Die schlecht ausgestattete Polizei war von der Gewaltbereitschaft der Randalierer überrascht und schien über weite Strecken überfordert. 440 Menschen, darunter 240 Polizisten, wurden verletzt. 1996 verhinderte die Polizei mit 6000 Mann ein neues Punkertreffen. Die Chaostage von 1995, deren Bilder um die ganze Welt gingen, hatten ein politisches Nachspiel. Hannovers Polizeipräsident Herbert Sander nahm seinen Hut, der Einsatzleiter wurde versetzt. Ein Untersuchungsausschuss arbeitete die Ereignisse auf.

Von Michael Evers