Hannover vom Sofa aus: Virtuelle Rundgänge für europäische Touristen

Hannover

Durch die sommerlichen Herrenhäuser Gärten flanieren, das Schloss Marienburg erkunden oder Hannovers Museen besuchen – und das vom Sofa aus: Unter dem Titel „Traveling without moving“ bietet die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) virtuelle Rundgänge durch Hannovers Sehenswürdigkeiten an. Und zwar international: In sieben europäischen Ländern will man so Lust auf Hannover machen.

Entdecken kann der neugierige Schwede, Italiener oder Pole mit oder ohne 3D-Brille Hannovers beste Seiten in gestochen scharfen 360-Grad Bildern – unter anderem aus der Vogelperspektive, wie etwa den Maschsee oder das Neue Rathaus. Zwölf Thementouren (auch in der Region) werden angeboten, dazu zwei Stadtrundgänge mit 46 und 24 Spots. Auch die für Geschäftskunden interessante Spots wie das HCC oder das Messegelände sind dabei.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Bereits im Frühjahrs-Lockdown hatte man mit der ersten Auflage des Programms Erfolg: Über 4,5 Millionen Besuche mit einer Verweildauer von bis zu 3 Minuten in den 360 Grad Touren wurden gezählt. Jetzt hat man sie um weitere Punkte sowie eine große Werbekampagne ergänzt: Mit Plakaten in ICE-Zügen, an Bahnhöfen sowie online im europäischen Ausland. „Wir wollen so Lust auf einen Besuch in Hannover machen, wenn es Corona wieder zulässt“, so HMTG-Chef Hans Nolte. „Das Motto: Bleib gesund – wir sehen uns in 2021!“

Mehr Infos im Internet unter: www.visit-hannover.com/360.

Von Simon Polreich