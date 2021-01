Hannover

Wozu sind Partner da, wenn sie sich nicht in der Not helfen können? In Hannovers Partnerstadt Blantyre im afrikanischen Malawi hat sich Corona-Situation nach Aufkommen der südafrikanischen Virusmutation dramatisch zugespitzt. Daher hat sich Hannover beim Bund für eine Unterstützung eingesetzt. Blantyre soll nun eine Hilfe in Höhe von 50.000 Euro aus Bundesmitteln erhalten. Hannover dient dabei als Transferstelle und kontrolliert über Belege, Berichte und persönliche Kontakte die Verwendung der Mittel. Der Kulturausschuss des Rats hat dem am Freitag einstimmig zugestimmt.

Von dem Geld sollen Schutzausrüstungen gekauft, Masken genäht und in Schulungen Wissen über die Pandemie verbreitet sowie die Aufmerksamkeit für Vorsorge erhöht werden. Blantyre ist eines der Epizentren von Corona in Malawi, mehr als 30 Prozent der Infektionsfälle des Landes entfallen auf diese Stadt.

Von Andreas Krasselt