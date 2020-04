800 Millionen Euro Nachschlag gegen die Corona-Krise

HANNOVER

Dieser Schritt war unausweichlich: Die Gewerbesteuereinnahmen brechen dramatisch ein. Gleichzeitig hat die Stadt weniger andere Einnahmen und erheblich höhere Ausgaben durch die Corona-Krise. Deshalb will sich Kämmerer Axel von der Ohe kurzfristig Kredite in Höhe von 800 Millionen Euro aufnehmen können – statt wie geplant 400 Millionen. Dafür hat er vom Rat am Donnerstag grünes Licht bekommen, der den Nachtragshaushalt in Höhe von 800 Millionen Euro absegnete.

Allerdings gab es Gegenwind. Und der kam von der CDU-Fraktion. „Wir sehen schwarz. Wie will die Stadt diese Summe abbauen, wenn alles ausgegeben wird?“, fragte Jens Pohl. Die CDU habe die Erwartung, dass die 800 Millionen Euro absolute Spitze bleiben und nicht ausgegeben werden. Sie forderte eine regelmäßige, 14-tägige Berichtspflicht durch den Stadtkämmerer, und bekam dafür Zustimmung vom Rat. „Nicht als Misstrauen gegenüber dem Kämmerer, sondern wegen der allgemeinen Nachvollziehbarkeit“, betonte SPD-Finanzexperte Jens Menge.

Anzeige

OB: „Ausfall von Veranstaltungen trifft hannöversches Herz“

Vor der Verabschiedung des Nachtragshaushaltes ergriff OB Belit Onay noch das Wort und verwies auf die allumfänglichen negativen Auswirkungen der Corona-Krise auch für Hannover: „Große Teile des Einzelhandels, des Gastgewerbes und die gesamte Veranstaltungsbranche, aber auch der Kunst-und Kulturbetrieb und der Sport sind massiv betroffen. Der Ausfall der Hannover Messe, Schützenfest und Maschseefest treffen unser hannöversches Herz.“ Man sei sich bewusst, so der OB weiter, dass in dieser Zeit staatliche, also auch kommunale Hilfe, gefragt sei. Damit man die Folgen der Corona-Krise abfedern könne, müsse man gerade jetzt alles dafür tun, um soziale Härten zu mindern, die Wirtschaft zu stützen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Stadtkämmerer Axel von der Ohe drückte die Krise in Zahlen aus für die Stadt: Die Einnahmen bei der Gewerbesteuer lag am Dienstag um 165 Millionen Euro unter den Erträgen zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Und: „Gegenüber dem Stand April 2018 steht gar ein Minus von 236 Millionen Euro, weitere Ausfälle bei Einkommens-und Umsatzsteuer kommen hinzu“, so von der Ohe. Das seien zwar Momentaufnahmen, sie gäben aber einen Eindruck von den finanziellen Risiken, die von der Stadt lägen.

„Jetzt Vorkehrungen treffen, um nicht kalt erwischt zu werden“

Der Kämmerer weiter: „Insbesondere vor dem Hintergrund absehbar drastisch sinkender Steuererträge ist das Gebot der Stunde, die Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern. Mit der Nachtragssatzung tun wir dies schnell und effektiv. Wir wappnen uns gegen bestehende Risiken, stellen die Erledigung unserer regulären Aufgaben auf finanziell sichere Füße und sind vorbereitet, wenn weitere gezielte Reaktionen auf die Corona-Krise notwendig werden.“ Es gehe darum, jetzt die Vorkehrungen zu treffen, um von absehbaren Ertragseinbrüchen nicht kalt erwischt zu werden.

Den Nachtragshaushalt hat der Rat bei 53 Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Verabschiedet wurde danach auch noch eine Resolution „ Rettungsschirm für die Kommunen“. Darin fordern die demokratischen Parteien Bund und Land auf, weitere finanzielle Hilfe für die Kommunen zur Verfügung zu stellen, um die Corona-Krise zu überstehen und aufgebaute Strukturen zu erhalten.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt