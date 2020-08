Hannover

Auch wenn das Schützenfest ausfällt. Auf ein wenig Rummel muss Hannover in Zeiten der Corona-Pandemie nicht verzichten. Am Mittwoch begann der Aufbau von Karussells und Buden, die verteilt in der Innenstadt, auf der Lister Meile und am Maschsee zumindest einen kleinen Ersatz für das abgesagte Volksfest bieten sollen. Unter dem Motto „Summertime in the City“ laden ab Freitag 38 Schausteller für mindestens vier Wochen zu bunten Attraktionen, typischen Kirmesleckereien und rasanten Fahrgeschäfte ein.

Für die Besucher geht’s ums Vergnügen, für die Schausteller um die Existenz. „Wir sind durch das Verbot der Großveranstaltungen seit Beginn der Corona-Pandemie gewissermaßen mit einem Berufsausübungsverbot belegt. Unsere letzten Einnahmen haben wir im vergangenen Jahr erzielt“, verdeutlicht Fred Hanstein, Vorsitzender des Landesverband Niedersachsen der Markt- und Schaustellerbetriebe, den Ernst der Lage. Die Aktion „Summertime in the City“ biete ihnen nun endlich wieder die Möglichkeit, ihrem Beruf nachzugehen – „selbstverständlich unter den akribisch eingehaltenen Hygieneanforderungen“, wie Hanstein betont.

Anzeige

Rummel in der City: Auf dem Opernplatz können ab Freitag Enten geangelt werden. Quelle: Rainer Dröse

Weitere NP+ Artikel

Masken und Mindestabstand

Ein entsprechendes Konzept hat das Okay des Gesundheitsamtes und der Stadtverwaltung erhalten. So wurden am Mittwoch vor den Buden bereits Abstandsmarkierungen auf den Boden aufgebracht. Auch Desinfektionsmöglichkeiten wird es geben. In den Fahrgeschäften sitzen die Besucher auf Abstand, vor den Buden herrscht Maskenpflicht.

Ein Highlight ist das Kettenkarussell auf dem Opernplatz. Weitere der insgesamt 38 Geschäfte sind etwa an der Lister Meile, in der Georgstraße, am Platz der Weltausstellung und am Nordufer des Maschsees. Von Schmalzkuchen, Crêpes und Bratwurst bis hin zu Entenangeln, Pfeile- und Dosenwerfen reicht das Angebot. Die „Summertime in the City“ soll laut Hanstein „vier bis sechs Wochen“ dauern – dann werde Bilanz gezogen und geschaut, ob und wie es weitergehen soll. Geöffnet ist der Rummel von 11 bis 20 Uhr.

Von André Pichiri