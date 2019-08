Hannover

Robert Errington ist Deutscher. Seit Donnerstagmorgen um kurz nach 9.30 Uhr, als er in einer feierlichen Zeremonie im Rathaus die Urkunde entgegen nahm, die ihn als Deutschen ausweist. Am Mittwochnachmittag sagte Errington: „Ich hatte Angst, durch den Brexit meine europäische Staatsbürgerschaft zu verlieren. Deswegen habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt.“ Und natürlich, weil er gern in Deutschland lebt, in Hannover, im internationalen Linden. Mit seiner Frau, die er 2009 in der Nähe des spanischen Pamplona auf dem Jakobsweg kennengelernt hat. Und weil er trotzdem weiterhin unkompliziert seinen 90-jährigen Vater und seine 83-jährige Mutter in Newcastle besuchen will, bleibt er auch Brite.

Der 54-Jährige darf das, weil er seit mehr als zwei Jahren – genauer zwei Jahren und vier Monaten – mit einer Deutschen verheiratet ist. Eine der Besonderheiten in der deutsch-britischen Freundschaft. Jedenfalls, so lange beide in der Europäischen Union sind. „Wäre der Brexit schon im März über die Bühne gegangen, hätte das nicht geklappt“, erzählt er mit diesem wunderbar britischen Akzent, den ältere Deutsche vermutlich mit „Mister Pumpernickel“, Chris Howland, assoziieren. Obwohl der aus Südengland kam und Newcastle im Nordosten des Königsreichs liegt. Und es mit Sicherheit mindestens so viel britische Dialekte wie deutsche gibt.

International in der Landeshauptstadt

Errington fühlt sich ohnehin in erster Linie europäisch. Eine Großmutter Irin, die andere Schottin, er Engländer, verheiratet mit einer Deutschen, zu Hause in einer Stadt, die immerhin die britischen Könige stellte. Und die er sehr mag. „ Hannover ist so grün“, schwärmt er. „Ich liebe den Maschsee, die Eilenriede, ich brauche hier kein Auto und kann überall mit dem Fahrrad hinkommen.“

Der Englischlehrer – er unterrichtet zwei Tage in der Bethel-Schule angehende Sozialpädagogen und drei Tage frei in hannoverschen Unternehmen – fühlt sich in der niedersächsischen Landeshauptstadt so international wie kaum woanders. „Ich unterrichte Menschen aus Deutschland, Russland, Polen, Syrien, Irak, und ich lebe in Linden dort, wo ich mit ein paar Schritten italienisch, spanisch, griechisch, türkisch und deutsch essen gehen kann, das ist großartig.“

Dann sind da deutsche Tugenden, die er genauso zu schätzen gelernt hat. Etwa „dass ihr so direkt seid“, sagt er. Und erklärt: Ein Engländer, der selbst gern einen Tee trinken würde, formuliert die Frage an seine Frau, ob sie möglicherweise gerade gern einen Tee hätte. Die abgeneigte britische Frau würde sagen: „Vielen Dank, dass Du fragst, Liebling, aber im Moment sehe ich mich außerstande, einen Tee trinken zu können.“ Seine Frau sagt „Nein“ oder „Nööö, danke“ – sagt er mit einem Lächeln. Daran musste er sich gewöhnen. Auch daran, dass dies kein Ausdruck von Unhöflichkeit, sondern einfach natürliche Direktheit ist. „Wenn man nicht über diese Dinge reden würde, könnten hier schnell Missverständnisse entstehen.“ Aber die beiden reden. Auf englisch. Auf deutsch. Alles ist möglich.

Nackt in die Sauna

Lustig findet der 54-Jährige deutsche Wörter oder Wortreihungen, die für ihn erst einmal keinen Sinn ergeben. „Muss ja“, würden viele Deutsche sagen. Oder „läuft“. Errington kichert. „Ich antworte dann mit ’gesund und munter’“.

Andere Dinge fielen ihm ein wenig schwerer. „Deutsche gehen nackt in die Sauna. Wenn ich das in Newcastle erzähle, sind alle erstaunt.“ Das ist im Übrigen auch der Rest der Welt, weil gemischte Saunen mit nackten Menschen tatsächlich ein deutsches Unikum sind. Selbst die Skandinavier, immerhin Mütter und Väter der Sauna, bedecken sich dort – oder gehen getrennt nach Geschlechtern.

Womit das Thema Brexit auf die Agenda kommt. „Diese Trennung ist einfach nur schrecklich“, sagt der deutsch-britische Europäer. „Niemand versteht es und es ist auch nicht zu erklären.“ Er versucht es dennoch. „Mit dem Referendum wurden Dämme gebrochen, die Spaltung in Alt und Jung, in Arm und Reich, in International und Nationalistisch wurde vollzogen. In den Städten stimmten viele, gerade junge Leute, gegen den Brexit. Aber auf dem Land war das anders.“ Dabei habe der damalige britische Premier David Cameron ja daheim nur Ruhe im Karton haben wollen – und sich übel verzockt, „aus der Motivation, Macht ausüben zu wollen“.

Johnson ist nur an der Macht interessiert

Robert Errington leidet sichtlich darunter. „Niemand weiß, wohin das führen wird. Wird sich letztlich Schottland abspalten, werden die Bürgerkriegszustände in Nordirland wieder aufflammen?“ Man wisse es nicht. „Aber wir werden dem Trump-Amerika näher rücken“, bedauert er. Boris Johnson, der neue Premier, „ist eine Katastrophe und all die, die er sich ins Kabinett geholt hat“. Johnson wisse nicht, was er tue, „er ist nur an Macht interessiert“. Er habe Angst, dass Großbritannien „wie jetzt Amerika“ in eine Art „Kulturkrieg“ abgleiten könnte, sagt der überzeugte Europäer. Viele in Großbritannien würden der alten Kolonialzeit nachtrauern oder glauben, dass es noch immer das große britische Empire gebe. „Aber wir werden immer und immer kleiner.“

Am Tag der Einbürgerung versucht Robert Errington das zu verdrängen. Zur Feier des Tages geht er mit seiner Frau italienisch essen und zuvor in die Sauna. Nackt, wie sich das gehört in Deutschland.

Von Petra Rückerl