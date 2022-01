Hannover trauert um „Knusperhaus“-Wirt Günter Engelhardt

Hannover

Bis kurz vor Weihnachten hat er noch auf seinem Stammplatz vor dem „Knusperhaus“ in der Eilenriede gesessen. Hat auf seine herzliche Art die Gäste gegrüßt und frohe Festtage gewünscht. Doch wer ihn besser kannte, konnte sehen, dass es ihm schon schlecht ging. Nun ist Günter Engelhardt, der langjährige Patron des idyllischen Biergartens in Bischofshol, im Alter von 92 Jahren gestorben. Hannover trauert um eines seiner letzten Originale.

Anmerken lassen wollte sich der wohl älteste Gastwirt der Stadt seine Krankheit bis zum Schluss nicht. Er bewahrte sich bei aller altersbedingten Gebrechlichkeit eine Stärke, die gespeist war aus großer Lebensfreude, einem wachen Geist und jenem feinen Humor, der ihn durch all die Jahrzehnte begleitet hatte. Als er unlängst einmal gefragt wurde, ob es in seinem hohen Alter nicht belastend sei, noch regelmäßig im „Knusperhaus“ die Gäste zu bewirten, da hat er geantwortet: „Ich finde das nicht anstrengend, im Gegenteil: Die Stunden im Häuschen geben mir das Gefühl, dass es gut ist, noch da zu sein.“

Von der Versicherung in die Gastronomie

Günter Engelhardt ist erst spät in die Gastronomie geraten. Geboren worden war er 1929 in Hannover, er lernte zunächst Versicherungskaufmann. In den 1960er Jahren machte er sich in der Versicherungsbranche selbstständig, gründete später ein Fachbüro für Freizeit- und Entertainmentanlagen und betrieb auch mal einen Freizeitpark.

Und dann? Mit 65? In Rente gehen? Aufhören war nie eine Option für Günter Engelhardt . Arbeit gehörte für ihn zum Leben, auch im letzten Viertel. Das renommierte Magazin „Geo“ hat den damals 90-Jährigen vor zwei Jahren für ein Altersspezial interviewt. Und in diesem Gespräch verriet Günter Engelhardt das Geheimnis seiner langjährigen Vitalität: „Du brauchst immer eine Aufgabe im Leben. Altern ist nur dann schlimm, wenn man lästig und überflüssig wird. Mit all dem anderen, was die Jahre bringen, kannst du dich arrangieren.“ Und so gründete er nach dem ersten Berufsleben zusammen mit seiner verstorbenen Frau Gisela das Ausflugslokal „Knusperhaus“, das seit rund 25 Jahren Radfahrer und Spaziergänger zur Rast in der südlichen Eilenriede einlädt.

Als Gastgeber eine Institution

Und dort wurde Günter Engelhardt „als Gastgeber eine Institution“, sagt Wolfgang Jüttner, Niedersachsens einstiger Umweltminister. Der frühere SPD-Politiker schaut mit seiner Frau Marion regelmäßig in Bischofshol vorbei. Er liebt die ungezwungene Atmosphäre in dem kleinen Biergarten, und er schätzte den Austausch mit dem Patron. „Wir haben ihn zugewandt, liebenswürdig und meinungsstark erlebt“, sagt Jüttner und spricht damit sicher vielen Stammgästen aus der Seele.

Günter Engelhardts immer noch fast jugendlich-schelmisches Lächeln, dieser dezente Heinz-Erhardt-Charme und sein feines Gespür für die Bedürfnisse der Menschen – all das wird fehlen, auch wenn der Betrieb im „Knusperhaus“ weitergeht. Vor allem muss nun jemand im Frühjahr die wichtigste Aufgabe übernehmen, die sonst immer der Gastgeber erledigt hat: Günter Engelhardt wollte auch in diesem Jahr wieder, wie er gerne schmunzelnd versicherte, „die vielen Blätter an die Bäume kleben, die im Herbst immer runterfallen.“ Aber jetzt? Tragen die Bäume erst mal Trauer am „Knusperhaus“.

Von Bodo Krüger