Hannover

Nachdem das Paul-Ehrlich-Institut die Corona-Schutzimpfungen mit Astrazeneca ausgesetzt hat, reagieren auch das Land Niedersachsen und die Region Hannover: Bis die Sicherheit des Impfstoffs geklärt ist, stoppen sie die Impfung mit Astrazeneca.

„Die Sicherheit und Gesundheit der Menschen geht vor, das ist vollkommen klar“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Montagabend. Die Entscheidung des Paul-Ehrlich-Instituts sei zwar „absolut nachvollziehbar und richtig. Das wirft uns in der Impfkampagne natürlich wieder ein Stück zurück.“

Termine bis Freitag in Hannover bleiben bestehen

Auch in der Region Hannover wird die Verimpfung des Astrazeneca-Vakzins vorerst ausgesetzt. Die Landeshauptstadt und die Region Hannover, die gemeinsam das Impfzentrum auf dem Messegelände betreiben, reagieren damit auf den vom Bundesgesundheitsministerium verfügten Stopp für den Impfstoff. Für den stationären Betrieb im Impfzentrum seien bis einschließlich Freitag dieser Woche zunächst keine Auswirkungen zu erwarten. Der Grund: „Im Impfzentrum werden derzeit die Vakzine von Biontech und Moderna verabreicht“, erklärt der städtische Ordnungsdezernent Dr. Axel von der Ohe. Termine müssen demnach bis Freitag nicht abgesagt werden.

Dagegen fällt der Einsatz der mobilen Impfteams in der Region Hannover zunächst aus, da die Teams hauptsächlich Astrazeneca-Vakzin verimpfen sollten. So war ursprünglich geplant, dass die mobilen Einheiten am Dienstag und Mittwoch dieser Woche in Schulen aktiv werden sollten. Die betroffenen Einrichtungen werden derzeit über die Absagen informiert. Stadt und Region haben außerdem die Lieferung von Astrazenaca-Impfstoff an die Kliniken in der Region Hannover ausgesetzt.

Hannover wartet auf 25.000 Dosen Astrazeneca

Das Vakzin Astrazeneca spielte bislang für den Impffortschritt in der Region Hannover eine bedeutende Rolle. So erwartet Hannover für Anfang April die Lieferung von knapp 25.000 Dosen. „Wir prüfen nun die Lage und stimmen uns eng mit dem Land ab, wie wir weiter verfahren“, sagt Cordula Drautz, Finanzdezernentin der Region Hannover. Prognosen über die Verfügbarkeit von Impfstoffen in den kommenden Wochen seien derzeit unmöglich, dazu reichten die derzeit vorliegenden Informationen nicht aus, betonen Drautz und von der Ohe.

Der Grund für den landesweiten Impfstopp nennt das für Arzneimittelzulassungen zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Deutschland und in Europa aufgetretene „schwerwiegende thrombotische Ereignisse“ im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Stand heute wurden nach Niedersachsen 295.200 Impfdosen Astrazeneca ausgeliefert. 134.549 Dosen wurden verimpft.

Das PEI weist darauf hin, dass sich Personen, die Astrazeneca erhalten haben und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen, etwa mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen, unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben sollen.

Von Simon Polreich